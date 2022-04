Modificado, Coritiba perde em casa para o Santo André e de virada

Site do Coritiba Jogando com uma equipe modificada, Coxa perde no Couto Pereira

O Coxa chegou até a abrir o placar logo no início do jogo, mas sofreu a virada e não conseguiu evitar a derrota para o time do ABC paulista.Assim, o Coxa começou pra cima e logo aos 4' Rodrigo Heffner cruzou na medida para Renatinho abrir o placar no Alto da Glória, fazendo a festa da galera. Parecia que as coisas seriam faceis para o Verdão, mas o Santo André foi atrás do placar e mostrou qualidade.Aos 9', o time do ABC paulista respondeu em cobrança de escanteio. Marcelinho bateu com efeito e Nunes desviou para fora. Um minuto depois o empate. Nunes fez jogada pela esquerda e cruzou para Pablo Escobar cabecer no contra-pé de Edson Bastos e deixar tudo igual.Aos 13' o Coxa quase marca o segundo. A zaga do Santo André dá bobeira e Hugo bate de fora da área, mas o goleiro defende. O castigo veio quatro minutos depois, quando Pablo Escobar arriscou de fora da área, a bola desviou em Antonio Carlos e enganou o goleiro coxa-branca.Um minuto depois, Hugo recebeu lançamento dentro da área, mas perdeu o domínio na hora do drible. Em seguida Marcos Aurélio passou pela defesa e obrigou o goleiro Neneca a fazer boa defesa.Em busca do empate, o nervosismo também tomou conta do time alviverde que acabava pecando em alguns lances. Aos 32' Vicente recebe passe de Carlinhos Paraíba e bate forte, mas a bola sai.Um minuto depois o Verdão quase empate em cobrança de falta de Renatinho. No rebote, Carlinhos Paraíba bate prensado. Aos 37', a zaga alviverde sai mal, Gustavo Nery recupera a bola e passa para Marcelinho Carioca, que na cara do gol amplia. Ainda na primeira etapa o time paulista perde Junior Caiçara, expulso, após cometer falta em Vicente e tomar o segundo amarelo.Para o início do segundo tempo Renè modifica a equipe. O artilheiro da equipe na temporada 2009, Marcelinho, entra no lugar de Pedro Ken.O Coxa voltou disposto a buscar um resultado melhor. Logo aos 3' Rodrigo Heffner cruzou, o goleiro saiu mal e Vicente chutou em cima de Marcelinho. Dois minutos depois Marcelinho encontrou Rodrigo Heffner na cara do gol, mas a zaga do Santo André foi mais rápida e afastou.O treinador coxa-branca mexeu mais duas vezes e tirou Hugo e Vicente para entrada de Ariel e Leandro Donizeti, respectivamente. O Coxa era só pressão e em um levantamento da direita Dirceu cabeceou sozinho, mas a bola foi pra fora.O Santo André respondia em contra-ataques. Fernando recebeu lançamento de Marcelinho Carioca na cara do gol, mas Edson Bastos fez boa defesa. Aos 27', em falta frontal ao gol, Marcelinho bateu com capricho e a bola explodiu no travessão antes de sair pela linha de fundo.Aos 31', Marcelinho iniciou a jogada e passou para Carlinhos Paraíba, que arriscou de longe e a bola cortou a área antes de sair. Quatro minutos depois Renatinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ariel. Antes dele a zaga do Santo André cortou em escanteio. Na cobrança, a bola foi afastada pela defesa adversária.Jogando em contra-ataques o Santo André foi mortal com Bruno César; ele recebeu livre na entrada da área e bateu no canto de Edson Bastos, fazendo o quarto gol dos paulistas.Logo em seguida o Coxa diminui. Marcos Aurélio faz jogada pela direita e bate cruzado, no rebote Marcelinho manda para o fundo das redes. Um minuto depois nova boa jogada de Rodrigo Heffner, que cruzou para Ariel cabecear e Neneca se esticar todo para fazer boa defesa.O Santo André, em novo contra-ataque, respondeu. Nunes recebeu livre, driblou Edson Bastos, deu outro corte, mas arrematou mal.Aos 45', Carlinhos Paraíba lançou na área, Marcos Aurélio tocou de cabeça para Ariel, que dividiu com o goleiro. Logo em seguida outra vez Ariel; ele bate forte, mas Neneca faz a defesa.No último minuto Leandro Donizete arriscou de longe, Neneca soltou e a zaga afastou. E o jogo termina assim.Agora a equipe coritibana volta a focar na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira a equipe encara uma decisão, diante da Ponte Preta, pelas quartas-de-final da competição.O Coxa pode até empatar sem gols ou em 1x1 que se classifica. Um emapte em dois gols leva a decisão aos pênaltis e outro resultado que não seja a vitória dá a vaga à Ponte Preta.Coritiba 2x4 Santo AndréLocal: Estádio Couto PereiraData: 16/05/2009Horário: 18h30Árbitro: Antônio Hora Filho (SE)Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Ivaney Alves de Lima (SE)Coritiba: Marcos Aurélio, Hugo (Ariel), Carlinhos Paraíba, Renatinho, Pedro Ken (Marcelinho), Dirceu, Vicente (Leandro Donizete), Lucas Mendes, Pereira, Rodrigo Heffner e Edson BastosTécnico: René SimõesSanto André: Neneca, Júnior Caiçara, Cesinha, Marcel, Gustavo Nery, Fernando, Ricardo Conceição, Marcelinho Carioca, Pablo Escobar (Bruno César), Antônio Flávio (Dionísio) e NunesTécnico: Sérgio GuedesPúblico pagante: 8.423Público total: 10.414Renda: R$ 103.770,00