CBF condena atraso na entrega da relação dos jogadores Treinadores não vai mais poder esconder as escalações de suas equipes.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, determinou à Comissão de Arbitragem da CBF que os árbitros escalados para os jogos, cumpram o que determina o Regulamento Geral das Competições, em seu artigo 65, ao preceituar que “cada clube deverá entregar ao quarto árbitro, nos vestiários, até 45 minutos antes da hora marcada para o início da partida, a relação dos jogadores definidos para o jogo, inclusive a escalação dos titulares”.



Em comunicado oficial, a CBF condena qualquer tipo de artimanha usada para burlar o aspecto legal e alerta os clubes sobre a prática de procedimentos, que fogem aos padrões de profissionalismo.



A entidade afirma que divulgar a escalação com dúvidas em determinadas posições, sem especificar os 11 titulares, será relatada na súmula e constará como irregularidade, que será encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



O atraso na relação dos jogadores é tratado como infração ao artigo 232 (Deixar de cumprir obrigação assumida em qualquer documento referente às atividades desportivas, observada a competência da Justiça Desportiva prevista em lei) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode render multa de até R$ 1 mil para o clube.



Por fim, a CBF condena o procedimento usado recorrentemente por técnicos, desrespeitando os torcedores e a imprensa. O comunicado serviu como resposta aos clubes que utilizaram a medida na partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil.