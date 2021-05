Advogados e engenheiros da Caixa Econômica param na terça-feira Categorias não aceitaram contraproposta do banco e decidiram por paralisação de 24 horas na próxima semana, mas negociação continua.

O representante da Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte, Carlos Roberto Araújo, confirmou que a categoria, junto com os engenheiros do banco, decidiu por uma paralisação de 24 horas, na próxima terça-feira (7), em todo o Brasil.



A diretoria da Caixa enviou uma proposta ao comando de negociações dos servidores, mas esta foi rejeitada pelos profisisonais. Eles lutam por um piso nacional de R$ 8 mil e rendimentos de R$ 14 mil para quem se aposentar.



Na quarta e quinta-feira, irão ocorrer assembleias nacionais para discutir os novos rumos do movimento, em Brasília. Uma greve por tempo indeterminado não está descartada.