ABC/UnP/Art&C perde decisão do Circuito NE e seis são dispensados Alvinegro foi derrotado pelo Capela/SE na disputa por pênaltis jogando no ginásio do Sagrada Família. Técnico Daniel Júnior e cinco jogadores saíram do clube.

O ABC/UnP/Art&C perdeu o título do Circuito do Nordeste de Futsal para o Capela/SE. O alvinegro foi derrotado na disputa por pênaltis após empate no tempo normal. O jogo foi disputado na sexta-feira (27) à noite (27), no ginásio do Sagrada Família. Após a derrota, os dirigentes do clube demitiram o técnico Daniel Júnior e os jogadores Serginho, Antônio Carlos, Rafinha, Maycon e Dedé.



O alvinegro saiu na frente, com um gol de Betinho, mas se retraiu e deu espaço ao adversário, que empatou o jogo e levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, mais uma vez Betinho colocou o Mais Querido em vantagem. A equipe de Daniel Júnior não soube administrar o placar e cedeu o empate mais uma vez.



Na disputa por pênaltis, Maycon e Antônio Carlos desperdiçaram para o ABC/UnP/Art&C, enquanto os sergipanos converteram todas as penalidades.