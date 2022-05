Robinson Faria diz que não aceita ser vice de ninguém

Fotos: Gabriela Duarte Robinson não cogita trocar candidatura a governador pela de vice.

Jornal 96 , dana manhã desta quarta-feira (20), ele desconsiderou qualquer hipótese de ser vice na chapa de outro candidato. “Eu só comprei bilhete de ida”, esclareceu o presidente da Assembléia Legislativa sobre a sua candidatura.O líder do PMN aposta nos apoios que tem aglutinado pelo interior do estado, segundo ele, com prefeitos de diversos partidos para chegar em janeiro do próximo ano como o mais cotado entre os pré-candidatos do seu grupo político e a partir deste critérios ser escolhido para representá-los.“Eu sou um homem de grupo e não estou nessa caminhada sozinho. Tenho apoio de partidos que apostam no meu nome. Lógico que quando chegar em 2010, se eu for o nome mais cotado, eu vou cobrar do sistema e eu espero que o sistema tendo um nome com viabilidade, não vai trocar por outro com menos aceitação. Eu acredito que todos vão querer um nome para viabilizar a vitória de todos na chapa, caso contrário, eu terei o direito de procurar outro caminho” ponderou.O deputado demonstrou não se intimidar com a concorrência, mas admitiu a vantagem do vice-governador Iberê Ferreira de Souza em relação aos outros candidatos.



"É claro que Iberê está com mais visibilidade porque eu estou na Casa Legislativa e ele ocupa cargo de destaque no Governo, que é quem executa. Quero deixar claro que não estou condenando, até porque ele está no seu direito legítimo, mas ele está com estrutura mais forte do que o deputado Robinson para se mostrar a população", compara.



Quando o assunto é o apoio que terá ou não da prefeita de Natal, Micarla de Sousa, que ele ajudou a eleger gestora da capital do estado, Robinson se mostra compreensivo. Há duas semanas, a pevista declarou em entrevista, também, ao Jornal 96, que para 2010 não tem compromisso com ninguém para o Governo do Estado, apenas com José Agripino (DEM) para o Senado.

"É natural. A prefeita Micarla tem hoje alguns aliados como eu, João Maia e a senadora Rosalba, então ela não vai precipitar a discussão agora", acredita. Para Robinson, a prefeita estaria aguardando o resultado da avaliação popular.



Bandeira



O projeto Cidadão sem Fome, regulamentado na última sexta-feira (15) pela governadora Wilma de Faria (PSB), é apontado como a grande bandeira de Robinson Faria para a eleição 2010. Ele reconhece isso, mas prefere destacar o retorno social para sociedade e econômico para o Estado, que o projeto proporcionará.



"Acho que esse projeto marca minha caminhada na vida pública do RN, por causa da dimensão fantástica que ele terá em duas vertentes: primeiro, o acesso à alimentação para a população carente, e o mais interessante que é ajudar o estado a arrecadar".

Após cinco dias da regulamentação do projeto, mais uma cidade foi incluída nessa etapa inicial. São José de Mipibu estava fora da lista por um erro na elaboração da lista divulgada no dia do anúncio. Agora serão 13 municípios. Por mês o Governo do Estado distribuirá 33 mil cestas básicas. Por ano, os investimentos chegam a R$ 6 milhões, quantia que deve aumentar com a ampliação do projeto para os demais municípios do estado.

Segundo Robinson, ele está participando de reuniões para opinar na execução do projeto, mas os critérios para definir se as pessoas que já estão inseridas em projetos sociais como o "Bolsa Família" e o "Bolsa Escola" poderão participar do Cidadão sem Fome está a cargo do Executivo.

"A lei foi feita para as pessoas carentes", disse Robinson para quem a demora na implantação do projeto que foi aprovado há um ano e meio, se deveu apenas à burocracia do Poder Público "e não por má vontade do Governo do Estado".

As trocas pelas cestas básicas devem começar em 15 dias. O Governo já está preparando a peça publicitária para divulgar em rádios, televisões e jornais os locais para troca do cupom.

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta feira (20).