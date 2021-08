Açude Gargalheiras pode ter parede elevada em vinte centímetros

Josenildo Carlos Parede seria elevada em 20 centímetros

Em conseqüência da elevação, haveria um aumento no volume de água do reservatório, que hoje tem capacidade de acumular 40 milhões de metros cúbicos. Quando foi construído, comportava 57 milhões.O trabalho a ser realizado é uma batimetria, que estudará o relevo do fundo do açude. Segundo os técnicos, o leito do Gargalheiras já deve ter sido aterrado em cerca de 30% desde a época em que foi construído, há 50 anos.Segundo o prefeito, a partilha da água do reservatório com o município vizinho de Currais Novos provoca preocupação. "Nos últimos anos, as chuvas foram generosas, o Gargalheiras tem sangrado e a água tem sido suficiente para as duas cidades. O problema acontecerá quando enfrentarmos um período de seca", alertou Tom.A solução, na opinião do prefeito e abalizada pelos técnicos, seria a elevação do nível da água do açude. Avaliam que a parede de concreto do Gargalheiras suporta uma elevação sem problemas.A outra opção para aumentar o volume de água do açude seria uma dragagem em seu leito. Mas a operação é vista como difícil e onerosa.