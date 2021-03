Alunos se mobilizam em combate a dengue Caminhada aconteceu na zona Norte em parceria com os escoteiros, agentes de saúde e sociedade.

Mais de 700 alunos fizeram uma caminhada de mobilização em combate à dengue na manhã desta quinta-feira (26) no bairro de Pajuçara, zona Norte de Natal. A mobilização contou com a participação de alunos, grupos de escoteiros, exército e agentes de saúde.



O chefe do Centro de Controle de Zoonoses, Diógenes Soares, explicou que a caminhada faz parte do programa municipal do controle da dengue, em parceria com os agentes de saúde. “A caminhada faz parte de um projeto de mobilização da comunidade para o combate a dengue”, diz.



As escolas participantes da caminhada foram a Alexandrino Sampaio e Vera Lúcia, que juntas fizeram uma parada tipo 7 de setembro.



Além disso, a prefeita de Natal, Micarla de Souza, agradeceu pessoalmente o trabalho do exército em combate ao mosquito transmissor em 140 terrenos nas regiões leste, oeste e sul. O trabalho foi realizado juntamente com os agentes de saúde desde a segunda-feira (23).



“A partir de hoje, o exército irá trabalhar nas regiões norte e parte do oeste, detectando focos de mosquitos e possíveis criadouros da larva. A Urbana também irá atuar em parceria com as equipes recolhendo material e fazendo a limpeza dos bairros”, declara Diógenes.



Amanhã (27), a caminhada de mobilização muda de roteiro e percorre as ruas do bairro de Igapó, zona norte da cidade. A saída será pela manhã da unidade de saúde, em direção a Travessa Bela Vista e chegando na rua Ismar Canjela, onde haverá a eleição do concurso de cartazes (feitos pelos alunos com o tema da dengue) e o encerramento da Semana de Mobilização.