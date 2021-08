Potyguar domina ABC e leva o segundo turno do estadual

Vlademir Alexandre Equipe de Currais Novos derrotou o ABC por 1 a 0.

Sem temer o retrospecto do ABC no estádio Maria Lamas Farache, o Potyguar de Currais Novos começou a partida indo para cima do dono da casa. No primeiro lance da partida o ala Leandro cobrou falta que carimbou a trave do goleiro Raniere. Era só o início da pressão da equipe do interior.Com um maior volume de jogo, o Potyguar manteve a posse de bola durante grande parte da partida e, apesar de não conseguir boas conclusões durante o primeiro tempo, acuava o ABC, que jogava pelo empate e estava visivelmente recuado. No entanto, as maiores emoções do jogo estavam guardadas para a etapa final.Com as mesmas escalações do início da partida, Netinho Matias e Heriberto da Cunha, técnicos de Potyguar e ABC, respectivamente, também mantiveram as mesmas posturas de suas equipes. Enquanto o Potyguar buscava trabalhar a bola e abrir espaços na defesa abcedista, o alvinegro insistia em rifar a bola para os atacantes, que não estavam inspirados e tinham dificuldades em criar situações de gol. Os lances cruciais da partida, contudo, aconteceriam nos últimos 25 minutos.Já com um cartão amarelo, recebido no primeiro tempo, o zagueiro Fabiano acabou sendo expulso após falta duvidosa no atacante Quirino, do Potyguar. A pressão da equipe curraisnovense, que já era grande, aumentou. Heriberto da Cunha, buscando recompor o setor, sacou o atacante Valdir Papel e lançou Juninho na zaga, que fez boa partida. O ataque do ABC, que pouco criava com dois atletas, conseguiu um pênalti, que daria larga vantagem à equipe. Daria.Em uma de suas piores partidas do campeonato, Gabriel pediu para bater o pênalti, mesmo com os apelos de Heriberto da Cunha para que Sandro cobrasse a infração. O jovem atacante correu para a bola e mandou nas pernas do goleiro Nilson, desperdiçando a chance do ABC. O castigo não demorou.Depois de duas “pixotadas” de Rogério e Marquinhos Mossoró, o atacante Thiago, dentro da área, bateu forte de perna esquerda sem chances para Raniere. Era o gol que daria a classificação do Potyguar à final do campeonato. O ABC, então, foi com tudo em busca do empate.Heriberto da cunha lançou Ivan e João Paulo nos lugares de Erandir e Maquinhos Mossoró. Os dois fizeram as jogadas mais perigosas da equipes, mas João Paulo perdeu dois gols incríveis, acabando as esperanças do ABC, que voltou a criticar a atuação dos atacantes. “O momento do gol é o que diferencia os atletas e faz com que eles consiga contratos com grandes clubes do país ou do exterior. Infelizmente, faltou, mais uma vez, essa tranqüilidade aos nossos jogadores”, disse o técnico Heriberto da Cunha às rádios locais.Com a derrota, além da ira da torcida, o ABC também ficou fora da Copa do Brasil de 2010. Na quarta-feira 22, entretanto, o alvinegro joga pela classificação à próxima fase contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. O Potyguar, por sua vez, se prepara para a primeira partida da decisão, domingo, contra o Assu.