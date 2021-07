Onze açudes estão sangrando no RN Após sangrar o Gargalheiras, em Acari, foi a vez dos açudes Cruzeta e Dourado sangrarem nesse fim de semana.

No Rio Grande do Norte onze reservatórios já estão acima de cinco milhões de metros cúbicos com a capacidade máxima ultrapassada.



De acordo com o levantameto da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), após sangrar o Gargalheiras, em Acari, foi a vez dos açudes Cruzeta, em Cruzeta, e Dourado, em Currais Novos, sangrarem nesse fim de semana.



Ambos localizados na bacia Piranhas Açu, o açude Cruzeta tem capacidade para armazenar 35 milhões de metros cúbicos e o Dourado para pouco mais de 10 milhões de metros cúbicos. O maior deles é o de Gargalheiras, que tem 40 milhões de metros cúbicos de capacidade.



Sangria

Os onze reservatórios que chegaram a capacidade máxima foram Encanto, no município de Encanto, Passagem, em Rodolfo Fernandes, Beldroega, em Paraú, Novo Angicos, em Angicos, Riacho da Cruz, em Riacho da Cruz, Pataxó, localizado em Ipanguaçu, Mendubim, em Assu, Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari, Cruzeta, em Cruzeta e Dourado, em Currais Novos.