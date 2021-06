STTU comenta posição sobre bilhetagem eletrônica Entrevista será às 11h, na STTU, na Ribeira.

O secretário de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Kelps Lima, vai receber a imprensa às 11h desta quarta-feira (8).



O Objetivo da entrevista é informar a posição definitiva da Prefeitura de Natal sobre a bilhetagem única do sistema de transportes da capital.



A entrevista será realizada no prédio sede da STTU, no bairro da Ribeira.