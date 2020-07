Especialista em acupuntura ministra aula em Natal

Divulgação A acupuntura organiza e regula o organismo, contribuindo para o emagrecimento

O curso ocorre desde a noite desta sexta-feira (27) e durante todo o dia de hoje (28), na sede da Associação Médica. Na aula ele irá tratar, entre outros temas, sobre as disfunções relacionadas aos órgãos internos do corpo humano e o seu tratamento à base de acupuntura.Desde que realizada por um médico capacitado, a acupuntura é um procedimento seguro e que não apresenta efeitos colaterais. Reações adversas à acupuntura estão em geral associadas à má formação de quem a pratica.A sensação de dor na acupuntura geralmente está associada à inserção das agulhas, sendo de pequena intensidade, rápida e, na maior parte das vezes, imperceptível.Após a inserção das agulhas, que têm um diâmetro muito pequeno, semelhante ao de um fio de cabelo, pode ocorrer uma sensação discreta de choque elétrico ou peso, decorrência da ativação de terminações nervosas responsáveis pela condução do estímulo da acupuntura.Quanto a sangramentos, eventualmente um pequeno vaso sanguíneo pode ser atingido, ocorrendo discreto sangramento que pode ser facilmente estancado por simples compressão.Geralmente, as sessões de acupuntura são realizadas uma vez por semana. Casos agudos podem exigir sessões diárias. A duração e a freqüência do tratamento dependem do diagnóstico e do tempo de evolução da doença. Quanto mais recente a patologia, mais rápido o resultado. Algumas doenças respondem mais rapidamente que outras.Por definição não existe tratamento de acupuntura sem agulhas, já que a palavra é de origem latina e significa literalmente punção com agulhas. No entanto, os pontos de acupuntura podem ser estimulados por pressão, calor ou eletricidade.De modo que, procedimentos tradicionais como as ventosas, as massagens e a moxabustão, ou modernos, como a estimulação dos pontos com raios laser, podem ser usados na prática da Medicina Tradicional Chinesa.O tratamento é muito procurado por quem deseja emagrecer. Mas, segundo os especialistas, a acupuntura não tira um só grama do paciente. O que se faz com a acupuntura no tratamento de obesidade é regular um organismo completamente desorganizado e mal acostumado.Com a acupuntura é possível regular o metabolismo, amenizar a ansiedade, equilibrar a compulsão por comida, fazer o organismo eliminar melhor as toxinas e com isso perder peso.Fonte: www.smba.org.br