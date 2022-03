Caso Maisla: delegada Adriana Shirley comanda investigação Titular da Delegacia da Criança e Adolescente terá apoio de outros delegados no inquérito.

A delegada da Criança e do Adolescente (DCA), Adriana Shirley de Freitas Caldas, vai presidir o inquérito policial para investigar o sumiço – e o possível assassinato – da estudante Maisla Mariana dos Santos, de 11anos. Ela foi designada pela Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol) para acompanhar o caso.



“Ela vai comandar as investigações com todo o apoio de outros delegados”, falou a diretora de Polícia da Grande Natal (Dpgran), Margareth Gondim.



Adriana Shirley esteve no terreno baldio em Igapó onde foram encontradas partes de um corpo de uma criança. “Ainda é cedo para falar qualquer coisa. Vamos investigar”, falou a delegada ainda no local.



Ela tem 30 dias para concluir o inquérito policial. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias.