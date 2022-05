Homem é preso por espancar mulher e abandonar recém-nascido em canil Walace da Silva deixou o próprio filho no canil sem se alimentar, enquanto espacanva a mulher. Mãe e criança fizeram exames no Itep.

O jovem Walace da Silva, de 18 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (20) por espancar sua mulher e abandonar um filho recém-nascido em um canil.



A criança passou a noite no quintal da casa sem ser alimentada e sem cuidados. Enquanto isso, Walace agredia sua companheira. De acordo com um policial que participou da ação, a mulher informou que desde ontem não alimentava a criança que foi colocada no canil.



Mãe e filho foram mantidos em cárcere privado desde o meio dia desta terça-feira (19). A fonte do Nominuto.com informou que a criança estava em um carrinho de bebê no quintal da casa. A polícia só conseguiu deter o acusado graças a denúncias de populares.



Nesta tarde, uma equipe da Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar foi até o Gramoré e identificou a casa onde Walace estava.



Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Mulher da zona Norte. Já a vítima foi levada ao Itep para realizar exame de corpo delito. A criança foi socorrida e alimentada pela mãe.



Os dois foram levados ao Instituto Técnico-Científico de Polícia, onde realizaram exames de corpo delito e peritos confirmaram que mãe e filho estiveram no órgão. "A mãe disse que desde ontem estava impedida pelo companheiro de alimentar a criança", disse a fonte da reportagem.



Informações dão conta que Walace da Silva é viciado em drogas. Neste momento, ele está na Delegacia de Plantão da zona Norte, onde está sendo feito o flagrante.



*Atualizada às 19h10 para acréscimo de informações.