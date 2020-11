Crédito imobiliário cresce 17,5% no mês de janeiro Levantamento da Abecip aponta forte ampliação de recursos para compra de imóveis no primeiro mês de 2009.

Apesar da crise financeira, o crédito imobiliário com recursos da caderneta de poupança começou o ano em alta. Segundo dados divulgados hoje (13) pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), os financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 1,904 bilhão em janeiro, alta de 17,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.



O número de unidades financiadas foi de 17.734, alta de 3,84% em relação a janeiro de 2008. Em relação a dezembro, o número despencou 30,3%, mas a Abecip alega que a comparação deve ser feita com o mesmo mês do ano anterior. Isso porque em dezembro, por causa do décimo-terceiro salário e dos gastos de fim de ano, as liberações costumam ser maiores.



No acumulado de 12 meses, os empréstimos também registraram aumento. Segundo a associação, o número de imóveis beneficiados superou 300,3 mil em 2008. O volume de recursos saltou de R$ 19,2 bilhões para R$ 30,3 bilhões no ano passado.



Mesmo com o aumento na quantidade de financiamentos, a poupança iniciou o ano com menos recursos para emprestar aos mutuários. Segundo números do Banco Central, citados pela Abecip, os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 901 milhões. Para a entidade, no entanto, esse resgate é normal, porque muitos correntistas retiram dinheiro da poupança para cobrir despesas de início de ano, como o pagamento de impostos e a compra de material escolar.