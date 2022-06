Santos goleia o Fluminense em pleno Maracanã

Site do Fluminense O tricolor carioca saiu na frente mas foi surpreendido e goleado

Com um a menos em boa parte do 2° tempo, time não consegue segurar a vitória parcialO Santos conseguiu vitória de virada sobre o Fluminense na tarde deste domingo (25), no Maracanã. O tricolor começou bem e conseguiu abrir o placar aos nove minutos, com Mariano.A partida foi marcada pelo equilíbrio no primeiro tempo e o Santos conseguiu o empate no finzinho, com gol de falta, do colombiano Molina.Na volta para a segunda etapa o Flu perdeu a posse de bola e a situação piorou depois da expulsão do jovem lateral-esquerdo Dieguinho, que estava bem no jogo, aos 21 minutos. Daí em diante só deu Santos e a equipe conseguiu matar o jogo, fazendo 4 a 1.Agora o Fluminense terá a semana inteira de treinamentos e voltará a jogar pelo Brasileirão, no próximo domingo. O jogo será contra o Náutico, às 16h, no estádio dos Aflitos. Já o Santos vai se preparar visando o clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, domingo.O JOGO:A partida mal começou e o Santos já se mandou para o ataque. Madson fez jogada rápida pela direita, cruzou na área e Paulo Henrique Lima mandou por cima do gol de Fernando Henrique.Mas o Fluminense não se intimidou e aos nove minutos abriu o placar. Mariano acreditou na jogada, tabelou com Fred e Conca na entrada da área e mandou para o fundo da rede, marcando o primeiro gol com a camisa tricolor: 1 a 0.No minuto seguinte, o Flu teve outra grande oportunidade. Dieguinho tocou para Fred e o atacante chutou cruzado. A bola tirou tinta da trave direita do goleiro Fabio Santos.Aos 12 minutos, o Santos acertou um contra-ataque com Madson pela esquerda, mas Kleber Pereira não chegou a tempo.Aos 21 minutos, o jovem lateral-esquerdo Dieguinho fez um belo cruzamento, encontrando Fred na entrada da área e ele por pouco não fez um golaço de placa.Três minutos depois, Molina cruzou a bola na área tricolor, Fernando Henrique espalmou e no rebote o ataque santista quase aproveitou, mas o zagueirão Edcarlos conseguiu desarmá-lo e afastou o perigo.Aos 33 minutos, Thiago Neves recebeu na entrada da área e arriscou, soltando uma bomba sobre o gol de Fabio Costa. Dois minutos depois, o Santos revidou. Madson arrancou pelo meio defesa e arriscou de fora da área. A bola saiu por cima do gol de Fernando Henrique.Aos 37, Molina cobrou falta pelo lado esquerdo e empatou a partida: 1 a 1. Cinco minutos depois, Mariano sentiu dores na coxa e foi substituído por Eduardo Ratinho.Na volta para a segunda etapa a primeira oportunidade foi do Santos, aos três minutos. Paulo Henrique Lima invadiu a área tricolor e chutou à direita do gol de Fernando Henrique.Aos seis minutos, a zaga tricolor parou, Madson invadiu a área, passou pelo Fernando Henrique e virou o jogo: 2 a 1.Logo depois Parreira fez duas substituições ao mesmo tempo. Maurício entrou no lugar de Marquinho e Alan no de Maicon.Aos 20 minutos o Fluzão teve uma boa oportunidade. Dieguinho enfiou para Conca, que cruzou rasteiro na área. Alan, bem posicionado, tentou o chute, mas foi travado pela defesa e no rebote Thiago neves não pegou bem na bola.No minuto seguinte, Dieguinho tentou parar Madson na entrada da área e foi punido com o cartão vermelho.Aos 32 minutos, Conca acha Fred livre, mas o atacante manda à direita do gol de Fábio Costa.Com um jogador a menos o Flu perdeu o meio de campo e o Santos partiu para o ataque. Aos 39 minutos, Madson entrou na velocidade e bateu cruzado. Kleber Pereira de carrinho, ampliou a vantagem: 3 a 1.A pressão santista continuou Neymar bateu cruzado, Fernando Henrique espalmou e Kleber Pereira aproveitou a sobra: 4 a 1.A0s 40 minutos, Eduardo Ratinho fez falta dura em Neymar e foi expulso.Fluminense: Fernando Henrique, Mariano (Eduardo Ratinho), Edcarlos, Luiz Alberto, Dieguinho; Wellington Monteiro, Marquinho (Maurício), Conca e Thiago Neves, Maicon (Alan) e Fred.Santos: Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Domingos e Léo (Pará); Roberto Brum, Rodrigo Souto, Paulo Henrique Lima (Paulo Henrique) e Madson; Molina (Neymar) e Kleber Pereira.Cartões: Léo (A), Molina (A), Luiz Alberto (A), Dieguinho (V), Eduardo Ratinho (A e V)Público Pagante: 11.953Público Presente: 13.274