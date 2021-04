Especial Cuba: Tempo perdido

Onde nada é absoluto, afora o relativo, a criatividade e a fruição musical tem em seu germe a influência da temporalidade sobre a livre especulação, o domínio técnico ou teorias preconcebidas - portanto, julgar, questionar ou criticar qualquer percepção sonora é inútil.Lançado em 2008 pela Editora Martins Fontes, o livro Os Passos Perdidos, do cubano Alejo Carpentier (1904-1980), fala da liberdade musical existente no relativismo da vida nas selvas, nos rincões, nos arrabaldes das grandes civilizações ocidentais, locais cujo tempo segue ritmo próprio.Um musicólogo (inominado) está absorto numa vida entediante. Sua mulher Ruth, uma atriz de teatro, vive na estrada com os amigos de dramaturgia. Viagens com a companhia por todos Estados Unidos. Resultado: sexo conjugal escasso, e efetuação de uma amante francesa intelectual.Compositor frustrado e em plena crise de meia idade, recebe convite de um amigo reitor de universidade para empreender viagem ao delta do Rio Orinoco, na Venezuela, terra onde viveu no passado (assim como Carpentier entre 1945 e 1959), em busca de instrumentos musicais nativos de tribos isoladas.Viciado em psicotrópicos, e paranóico em ser traído pela amante no grotão sul-americano, faz de tudo para se livrar de Mouche, uma francesa refinada freqüentadora dos ambientes artísticos europeus, de bela compleição física, que despreza ópera latina - e "tudo que vem da barbárie".Considera que "neste lado do fosso, do aborrecível palco das possibilidades, seria capaz das piores perfídias físicas, embora nunca tivesse podido formular uma acusação concreta contra ela desde que nos conhecêramos".Sem norte em sua profissão e na vida emocional, o musicólogo procura na familiaridade do passado em terras venezuelanas a inspiração primitiva e sonora das selvas para voltar a compor. Mas sua amante permanece como entrave.A guinada vem com a incorporação de uma nativa em sua trupe rumo ao núcleo amazônico. A mestiça Rosário, mulher das matas, simples e iletrada, surge na trama para contrapor-se à fidalga e volúvel Mouche.O choque é inevitável. Enquanto ele se encanta com "o diapasão das rãs, a tonalidade aguda do grilo, o ritmo da carroça cujos eixos chiavam", Mouche e Rosário engalfinham-se na beira de um rio com conseqüências assustadoras.Escravo e bajulador do tempo, o musicólogo depara-se com uma decisão crucial para seu futuro como ser humano. Longe dos transtornos urbanos, a busca pela batida perfeita se torna cada vez mais possível, mas o tempo é seu inimigo. E a dicotomia entre emoção e pragmatismo se apresenta.Diz-se em Cuba que 'a dança é o esporte nacional'. Criadores do bolero, da rumba, da salsa e do mambo, os cubanos entendem a música como religião - seguem os dogmas da doutrina local. Compostos etnicamente por ibéricos e africanos - e traços chineses e indígenas -, mesclam a funcionalidade das melodias negras e o caráter artístico/estético europeu nos diversos ritmos da ilha.Andar pelas principais ruas de Habana Vieja, centro histórico da cidade, ou pelo Malecón, a tradicional avenida beira-mar, é deparar-se com a variedade musical cubana. Lugares turísticos como a Plaza Vieja, apinhada de bares e bistrôs, incrustada em meio a casarões coloniais, contrastam com a espontaneidade da Calle Obispo e seus músicos de rua. Conjuntos e músicos populares exibem-se em ruas, bares e restaurantes. Difícil encontrar algum de qualidade duvidosa.Em um país excluído da influência mundial da cultura norte-americana e governado pelo mesmo homem há mais de 50 anos, a história e o tempo percorrem trajetos opostos ao do resto do mundo. A música, como identidade nacional, extrapola a realidade material. Tem relevância expressiva e contestatória. Na Havana musical de Carpentier, não se distingue tempo-passado e tempo-presente.