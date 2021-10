Polícia divulga retrato falado de homem suspeito da morte de taxista

Divulgação Informações podem ser repassadas pelos telefones 3232-6300 e 3232-2280.

O bandido teria anunciado o assalto e Durval reagido. Com isso, ele acabou sendo baleado no tórax. O homem fugiu levando a moto da vítima, um CG Titan de cor azul e placa MZF-0934. Mas as investigações apontam para que o crime tenha sido motivado por vingança.O retrato falado foi feito após o depoimento de testemunhas que disseram que o homem era moreno, corpo magro musculoso, aparentava ter idade entre 25 e 30 anos e de altura entre 1,75 e 1,80m, pesando aparentemente entre 80 e 85kg, de cabelos pretos, olhos pretos, sem cicatrizes, piercings ou tatuagens e trajava camisa azul celeste e calça jeans.O delegado César Rodrigues, titular da 10º DP, que está presidindo as investigações, acredita que o crime foi motivado não por um latrocínio como a princípio parecia ser, mas por um acerto de contas.Isso porque que o pai da vítima, que é comerciante em Currais Novos, confessou em depoimento que havia tido um desentendimento com o produtor de eventos Célio José Bezerra de Lucena, que passou a ser o principal suspeito de ter mandado matar Durval.Célio estaria cobrando uma dívida ao pai da vítima e fazendo ameaças de morte. Ele foi ouvido pelo delegado no município de Currais Novos, onde reside, porém negou as acusações.Apesar disso, o delegado acredita que todos os indícios apontam para que Célio tenha participação direta no crime e que a moto teria sido levada para descaracterizar o homicídio. O delegado Raimundo Rolim está dando apoio logístico na elucidação do caso.A polícia pede que se alguém souber o paradeiro do suspeito ligue para o 10º Distrito Policial pelo telefone 3232-6300 ou 3232-2280 e sua identidade será preservada.