ABC/Art&C/UnP inicia luta pelo tricampeonato da Copa RN de futsal

Dedé Pará faz sua estreia com a camisa do ABC

O ala Dedé do Pará, principal contratação da equipe para 2009, fará sua estréia diante da torcida. É esperado um grande número de torcedores, já que o atleta teve sua contratação cercada de grande expectativa.O diretor Rubens Lemos Filho, confiante numa boa participação da equipe, afirma que o ABC conseguiu formar um dos melhores grupos, com atletas de alto nível, inclusie jogadores que estão entre os melhores do Brasil, assim como um treinador de capaciade comprovada."É claro que não dá para assegura de véspera que vamos ser campeões, mas creio que os jogadores entendem a responsabilidade da equipe. O ABC/Art&C/UnP é o time a ser batido por todos, por isso a seriedade redobrada em todos os jogos. Espero o melhor, assim como toda a torcida e nossos patrocinadores", disse Rubinho confiante.O técnico Ernani Passaglia deve iniciar a partida com o seguinte time: Matheus, Rafael Negão, Dedé do Pará, Betinho e Anderson. O experiente treinador fez questão de cobrar muita seriedade e responsabilidade da equipe, para evitar qualquer tipo de menosprezo aos adversários na competição que se inicia hoje.Também serão relacionados os goleiros Bizinho (ou Ricardo), Preto, Léo Rummenigge, Dentinho, Kilmer, Walber e Igor Salles.Depois da conquista do desafio nordeste na Bahia, o ABC/UNP/ART & C parte com tudo para ganhar a Copa RN, cuja fase final será disputada em São José de Campestre, na região do Trairi.