Vôlei: Zé Roberto inscreve jogadoras para o primeiro desafio de 2009

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta segunda-feira (20) a relação de jogadoras inscritas pelo técnico José Roberto Guimarães, da seleção brasileira feminina, para a Montreux Volley Masters. A competição será o primeiro desafio neste ano da equipe campeã olímpica em Pequim/2008. O torneio será realizado entre os dias 9 e 14 de junho.



O técnico inscreveu 18 jogadoras. Das 12 campeãs olímpicas, oito estão na relação do treinador: Mari, Paula Pequeno, Sassá, Thaisa, Fabiana, Fabi, Jaqueline e Sheilla. A primeira convocação oficial do técnico Zé Roberto será divulgada nas próximas semanas.



Depois de dois anos ausente, o Brasil – primeiro colocado no ranking da FIVB - está de volta à Montreux Volley Masters, e buscará o tetracampeonato da competição (95, 2005 e 2006).



O Brasil está no grupo A, ao lado de China, Polônia e Alemanha. Na chave B, estão Itália, Cuba, Japão e Holanda. A estreia brasileira será contra a Alemanha, no dia 9. Em seguida, enfrentará a China (11.06) e a Polônia (12.06). As duas equipes mais bem colocadas de cada grupo passam às semifinais que serão realizadas no dia 13. A decisão acontecerá no dia seguinte.



O início da programação da seleção brasileira feminina para este ano está previsto para o final deste mês de abril, quando a equipe começará a treinar no Centro de Desenvolvimento do Voleibol – Saquarema – RJ (CDV-S). Depois da Montreux, em junho, o Brasil jogará a Copa Pan-Americana, nos Estados Unidos, entre os dias 24 de junho e 5 de julho.



Dos dias 22 a 26 de julho, a seleção buscará a classificação para o Campeonato Mundial de 2010, num torneio classificatório que será realizado no Brasil.



Do dia 31 de julho até 23 de agosto, a equipe lutará pelo oitavo título do Grand Prix. Na primeira etapa, as brasileiras jogarão contra Estados Unidos, Alemanha e Porto Rico, no Rio de Janeiro, entre os dias 31 de julho a 2 de agosto.



Em seguida, em Macau, de 7 a 9 de agosto, o Brasil terá pela frente a China, Polônia e Tailândia. Na terceira semana da fase classificatória, na Coréia do Sul, entre os dias 14 a 16, a seleção nacional medirá forças com as anfitriãs, o Japão e a Alemanha. Seis equipes lutarão pelo título entre os dias 19 e 23 de agosto, em Tóquio, no Japão.



Em setembro, a equipe voltará à cena para jogar o Campeonato Sul-Americano. Em outubro, será a vez de o time jogar o II Final Four, entre os dias 19 e 25. Estes dois campeonatos serão realizados no Brasil. A última competição do ano será a Copa dos Campeões, entre 10 e 15 de novembro, no Japão.



Jogadoras inscritas:



Levantadoras

Ana Tiemi

Dani Lins

Fabíola

Fernandinha



Oposto

Joycinha

Natália

Sheilla



Ponteiras

Jaqueline

Mari

Paula Pequeno

Regiane

Sassá



Meios-de-rede

Adenízia

Carol Gattaz

Fabiana

Thaisa



Líbero

Camila Brait

Fabi