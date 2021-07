Cuca em dia decisivo no TJD/RJ Na tentativa de voltar a comandar a equipe no banco de reservas, treinador terá recurso julgado nesta terça.



Os jogadores do Flamengo podem não ter sentido a falta de Cuca no banco de reservas, já que conseguiram uma vitória maiúscula sobre o Fluminense e a vaga na final da Taça Rio.



Mas o treinador não gostou nada de ter ficado ausente numa partida tão importante. Por isso, na tentativa de não ficar fora da final da Taça Rio, contra o Botafogo, no próximo final de semana.



O técnico, que está suspenso, precisa reverter, no julgamento de seu recurso no Pleno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD/RJ), nesta terça-feira, dia 14 de abril, a partir das 17h, a pena imposta pela Terceira Comissão Disciplinar.



A sessão será transmitida em tempo real pelo Justicadesportiva.com.br.





Além de Cuca, Bruno também recorre de decisão em primeira instância, mas, como já cumpriu a pena integralmente (dois jogos de suspensão), o recurso só servirá para que possa limpar sua ficha no TJD/RJ.



O goleiro foi suspenso por entrada violenta em Edu Pina, do Vasco, em clássico realizado no dia 22 de março.



Foi por esse mesmo jogo que Cuca recebeu denúncia de ofensa à arbitragem e acabou suspenso por 30 dias no Tribunal, em sessão realizada no dia 1º de abril. Assim, o técnico completa nesta terça-feira 14 dias de gancho.



O técnico respondeu por palavras dirigidas ao árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos. Na súmula da partida, válida pela quarta rodada da Taça Rio, consta que Cuca foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo.



De acordo com o juiz, o comandante rubro-negro gesticulou reclamando da marcação de uma falta contra o Flamengo e, por isso, acabou expulso.



Antes de descer ao vestiário, o treinador teria se dirigido ao dono do apito da seguinte forma: “Vai tomar no c... você é um filho da p...”.



Com a súmula em mãos, a Procuradoria denunciou o técnico duplamente no artigo 188 (Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra membros do Conselho Nacional de Esporte (CNE); dos poderes das entidades desportivas ou da Justiça Desportiva, e contra árbitro ou auxiliar em razão de suas atribuições, ou ameaçá-los) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune com suspensão de 30 a 180 dias. Cuca foi absolvido uma vez, mas pegou pena mínima na segunda denúncia.



"Acho que ele (árbitro) foi muito rigoroso e não pensou no calor do jogo", afirmou o comandante do Flamengo, ao se defender no julgamento, dizendo ainda que proferiu a palavra "babaca" ao deixar o gramado, mas que foi um desabafo e não foi direcionado a ninguém.



Reincidente



Não é de hoje que Cuca se envolve com problemas com a arbitragem. Na final da Taça Guanabara do ano passado, contra o Flamengo, o então técnico do Botafogo invadiu o campo, ofendeu e ameaçou o árbitro.



Ele foi denunciado por infração aos artigos 274 (Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou à partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar ou nele ingressar sem a necessária autorização), 187 II (Ofender moralmente árbitro e seus auxiliares em função) e 188 (Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra membros do Conselho Nacional de Esporte (CNE); dos poderes das entidades desportivas ou da Justiça Desportiva, e contra árbitro ou auxiliar em razão de suas atribuições, ou ameaçá-lo).



No dia 5 de março de 2008, em sessão da Comissão A do TJD/RJ, foi suspenso por 30 dias, por maioria de votos, no artigo 188, e absolvido nos artigos 274 e 187 II. Todos os artigos pertencem ao CBJD.



Após o resultado do TJD/RJ, o Botafogo entrou com pedido de efeito suspensivo para que Cuca pudesse aguardar o julgamento do recurso sem cumprir sua pena. Como o pedido foi deferido, Cuca pôde trabalhar normalmente no dia 9 de março, no jogo contra o Volta Redonda.



Já no dia 24 de março, o Pleno do TJD/RJ, por maioria de votos, decidiu manter a suspensão anteriormente dada ao técnico. Em decorrência disso, o clube, então, recorreu novamente, e o recurso foi provido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).