Operação Semana Santa: Oito são presos na madrugada

Thyago Macedo Inspetor Morais orienta para os cuidados nas rodovias.

De acordo com o inspetor Morais, da Polícia Rodoviária Federal, além dessas oito detenções, três pessoas foram presas também por embriaguez, nesta quarta-feira (7). “Com isso, de ontem para hoje, já foram 11 prisões. No total, nós realizamos 65 testes de bafômetros”, disse.Esta é a primeira Operação Semana Santa depois da criação da Lei Seca. Pelas novas regras, o condutor não pode apresentar índices de álcool acima de 0,29 mg/l, que será detido. Em caso do percentual de álcool ficar entre 0,11 mg/l e 0,29 mg/l, o motorista não é preso, mas, paga uma multa de R$ 957, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação recolhida.Além das detenções, a Polícia Rodoviária Federal registrou nesta quarta-feira seis acidentes, sendo quatro com vítimas, uma dela fatal. “No quilômetro 97,5, da BR406, em João Câmara, Carlos Felipe Arimatéia morreu após uma colisão entre dois caminhões. Além dele, os dois motoristas dos caminhões envolvidos no acidente ficaram em estado grave”.

Vlademir Alexandre

Durante o feriado da Semana Santa, com a intensificação das fiscalizações, a PRF observará a documentação do veículo e a do condutor, os equipamentos obrigatórios e o estado de conservação do veículo e acima de tudo, o comportamento do motorista na rodovia, ou seja, será observado a velocidade praticada, bem como as ultrapassagens indevidas e as manobras arriscadas.Para quem vai viajar, inspetor Morais orienta para os cuidados nas estradas, respeitando as sinalizações, revisando o carro e dirigindo com cautela. Em casos de acidentes ou denuncia, o plantão da Polícia Rodoviária Federal funciona 24h por dia. Os telefones de contato são: 4009-1555 ou 191. “É importante lembrar que não se deve passar trote para esses números, pois atrapalha bastante o trabalho da polícia”, destaca Morais.