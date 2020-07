Patu: Coligação tentará impugnar candidatura de Xanxan “Justiça e Paz” diz que atual prefeito pode estar utilizando cargo para se beneficiar.

A coligação Justiça e Paz, que tem Evilásia Gildência (PSB) como candidata a prefeita de Patu, vai tentar impugnar candidatura do atual prefeito do município, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB). De acordo com membros da coligação, Xanxan pode estar utilizando a estrutura da Prefeitura para se beneficiar eleitoralmente.



Nesta sexta-feira (27), a coligação Justiça e Paz acionou o Ministério Público Eleitoral para que seja apurada a denúncia de que a coligação União e Trabalho, de Xanxan, teria utilizado a energia da Prefeitura durante o comício realizado na quinta-feira (26), oq eu é proibido por lei.



Além dessa denúncia, os membros da Justiça e Paz também estão coletando provas de dois supostos atos de captação ilícita de sufrágios praticados pela coligação de Xanxan. “O que nos preocupa nessa eleição é apenas o uso do poder econômico para beneficiar o prefeito”, disse Ednardo Moura, marido da candidata Evilásia Gildência, que teve o registro de candidatura cassado e, por isso, foi convocada uma eleição suplementar no município.



O ex-candidato também alega que a chegada de Xanxan à Prefeitura foi irregular. Segundo Ednardo Moura, Xanxan, que era o presidente da Câmara na legislatura passada, armou uma forma de ser candidato único à Presidência da Câmara neste ano.



O esquema, ainda de acordo com Ednardo, consistia em um ato normativo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Patu datado de 9 de dezembro de 2008. “Ele disse que só poderia ser inscrita a chapa até 90 minutos antes da posse dos vereadores, então foi candidato único”, explicou.



A posse de Xanxan na Presidência da Câmara, inclusive, está sendo questionada no Tribunal Regional Eleitoral pelos vereadores que apóiam a candidatura de Evilásia Gildência. Em primeira instância, a determinação foi de que Xanxan deixasse o cargo, mas ele conseguiu permanecer devido a liminar.