Patu: Eleitores voltam às urnas para escolher prefeito

Com 119 anos de história, o município de Patu vive hoje (1º) um momento único. A cidade é a primeira do Estado a realizar, em 2009, uma eleição suplementar, ou seja, os eleitores terão de escolher um novo prefeito, menos de cinco meses depois de terem votado para o mesmo cargo.A eleição suplementar ocorre porque o prefeito eleito em outubro, Ednardo Moura (PSB), teve sua candidatura cassada pela Justiça Eleitoral, uma vez que o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas de quando ele esteve à frente da Prefeitura, no final dos anos 90.Ednardo Moura obteve em outubro 3.689 votos (53%), contra 3.251 (47%) de João Godeiro, do PC do B. A cassação do registro do então candidato eleito foi confirmada pelo TSE em dezembro e seus votos anulados. O artigo 224 do Código Eleitoral estipula que, caso haja anulação de mais de metade dos votos, uma nova eleição deve ser realizada. Assim, a nova votação foi marcada através da resolução 033\08 do TRE.Nesta nova eleição, os candidatos serão Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB), da coligação “Justiça e Paz”, formada pelo PSB, PV, PT, DEM e PR; e Alexandrino Suassuna Barreto Filho, o Xanxan (PMDB), da coligação “União e Trabalho”, formada pelo PMDB, PDT, PP, PMN, PC do B e PPS. Os vices são, respectivamente, Maria Gorete Forte Dantas (PV), e Hosana Jaira Tavares de Oliveira Caldas (PMDB),A candidata a prefeita é esposa de Ednardo Moura e nunca havia ocupado um cargo eletivo, embora tenha sido secretária municipal, na administração do marido. Já Xanxan é vereador há quatro mandatos e atual presidente da Câmara Municipal de Patu, cargo que faz dele o prefeito em exercício da cidade atualmente.Xanxan tem seu cargo questionado na Justiça comum, onde tramita um processo no qual seus adversários o acusam de irregularidade na eleição para a Presidência da Câmara, que lhe garantiu o posto interino de prefeito. Presidente da última legislatura, Alexandrino Suassuna e a mesa diretora do Legislativo estipularam, em dezembro, que chapas só poderiam ser inscritas até uma hora e meia antes da posse dos novos vereadores.Como a chapa oposicionista não foi inscrita a tempo, a de Xanxan foi a única a disputar e o vereador conseguiu se eleger, apesar de contar com apoio de apenas quatro dos nove vereadores. A juíza local chegou a decidir pela anulação dessa escolha, mas uma liminar do Tribunal de Justiça o manteve no cargo. O clima chegou a se acirrar no fim de janeiro, quando tiros foram disparados contra a Câmara, destruindo a porta de entrada, de vidro.O clima nos últimos dias de campanha, porém, foi tranquilo. Isso não impediu, contudo, as diversas denúncias de compra de votos por ambas as partes, mas até a véspera nenhuma havia sido comprovada. Ao todo, mais de 200 homens das polícias civil, militar e federal estão dando segurança ao pleito.A eleição de hoje contará com 7.844 eleitores e será presidida pela juíza da 37ª Zona Eleitoral, Gisela Besch. Irão funcionar três locais de votação, com 26 seções eleitorais. Ao todo, cerca de 120 pessoas vão trabalhar como mesários, supervisores e técnicos do TRE. Em Natal, na sede do Tribunal, uma sessão extraordinária será realizada durante todo o dia de hoje, por conta do pleito suplementar.A expectativa da Justiça Eleitoral é que o resultado final seja divulgado antes das 19h, provavelmente entre 17h40 e 18h, já que a votação termina às 17h. A campanha eleitoral, considerada de bom nível pelas autoridades, durou todo o mês de fevereiro e contou com a presença de lideranças como Iberê Ferreira (PSB) e João Maia (PR).O vitorioso da eleição de hoje toma posse no próximo dia 27 e ficará no cargo até o final de 2012. Isso, claro, se não quiser disputar uma nova eleição, ou se uma nova cassação não voltar a ocorrer.