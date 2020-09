Vasco vence Friburguense na estreia da Taça Rio Carlos Alberto marcou o primeiro na vitória sobre o Friburguense.

Na tarde deste domingo (08), o Vasco venceu o Friburguense por 3x0, em São Januário, na estreia das duas equipes na Taça Rio. Os gols foram marcados por Carlos Alberto, Élton e Rodrigo Pimpão.



O time do técnico Dorival Júnior volta a campo na quinta-feira (12), às 19h30, para enfrentar o Botafogo, no Maracanã.



O jogo



Nem o forte calor que fez em São Januário intimidou os jogadores de Vasco e Friburguense, que tiveram um início de primeiro tempo eletrizante.



Logo no primeiro minuto, Ramon arriscou da intermediária e Marcos defendeu. O time da serra assustou aos 5 minutos. Hércules entrou em velocidade na área, cara a cara com Tiago e bateu. O paredão vascaíno fechou o ângulo e fez uma grande defesa com o braço direito.



Dois minutos depois, o Gigante da Colina abriu o marcador. Fagner iniciou o lance e deu um lindo passe para Carlos Alberto, que entrou na área e tocou à esquerda do goleiro: 1x0. Na comemoração, o meia vascaíno colocou a bola sob a camisa, homenageando a esposa Carol, que espera o primeiro filho do casal.



O Vasco era só pressão. Aos 13, Alex Teixeira tocou para Élton, que chutou e Marcos defendeu. No minuto seguinte, Carlos Alberto tentou mais uma vez. O goleiro do time da serra teve trabalho novamente.



O segundo quase aconteceu aos 21 minutos. Jéferson arrancou da intermediária, invadiu a área e bateu forte. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Depois de tanta correria, o ritmo do 1º tempo diminuiu a partir dos 25 minutos.



Novo lance de perigo só aos 42. Alex Teixeira avançou com perigo e na altura da meia-lua recebeu um pisão no tornozelo do ala Victor Hugo, mas o árbitro Pathrice Wallace não marcou a falta.



Em busca do empate, o Friburguense tirou o zagueiro Roberto Júnior e colocou o atacante Ziquinha e acabou dando mais espaços ao Vasco, que chegou ao segundo gol aos 8 minutos.



Carlos Alberto deu o drible da vaca em um defensor, entrou na área e foi derrubado. O árbitro não marcou o pênalti, mas o meia cruzmaltino levantou e cruzou. Alex Teixeira dominou e bateu. O goleiro Marcos espalmou e tentou segurar a bola. Na dividida com o goleiro, o atacante Élton levou a melhor e mandou para o gol: 2x0.



O Friburguense tentou diminuir aos 17. Sérgio Gomes soltou uma bomba de fora da área e Tiago defendeu com o peito.



O Cruzmaltino quase ampliou em grande estilo um minuto depois. Após triangulação entre Jéferson, Élton e Ramon, o lateral-esquerdo vascaíno ia marcando um golaço.



Ele percebeu o goleiro adiantado e tocou com categoria por cima, mas o goleiro se esticou todo e com um tapinha sobre a linha jogou para escanteio.



Aos 29 minutos, Tiago trabalhou pela 2ª vez no segundo tempo. Hércules cobrou falta de longe, mas com muita força, e o goleiro vascaíno voou e mandou para escanteio. O gol que fechou a vitória foi uma pintura. Rodrigo Pimpão recebeu fora da área, enganou o marcador e chutou forte, no alto, para levantar a torcida vascaína no Caldeirão: 3x0.





Ficha técnica: Vasco 3 x 0 Friburguense

Local: São Januário

Árbitro: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

Assistentes: Cláudio José de Oliveira Soares (RJ) e Alexandre Eller (RJ)



Gols: Carlos Alberto aos 7 minutos do 1º tempo; Élton aos 8 e Rodrigo Pimpão aos 40 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Ramon, Fagner e Fernandinho (Vasco); Sérgio Gomes (Friburguense).



Vasco

Tiago, Fagner, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Mateus, Jéferson e Carlos Alberto (Fernandinho) (Enrico); Alex Teixeira (Rodrigo Pimpão) e Élton. Técnico: Dorival Júnior.



Friburguense

Marcos, Cadão, Emerson e Roberto Júnior (Ziquinha); Sérgio Gomes, Cássio, Bidu (Leomir), Alex (Thiago Santos), Romário e Victor Hugo; Hercules. Técnico: Cleimar Rocha