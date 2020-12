Projeto Torcida Solidária será discutido com a Prefeitura e o Estado A ideia é de um ABC x América beneficente no feriado do Trabalho.

Hoje (19.03), o Projeto Torcida Solidária começa a ser apresentado aos represnetantes do Executivo potiguar. Às 15h, uma comitiva formada pelos dirigentes do ABC (Judas Tadeu Gurgel), América (Eduardo Rocha), FNF (José Vanildo), mais os empresários Eduardo Patrício (da Multidia, que desenvolveu o projeto) e Marcelo Queiroz (presidente da Fecomércio) terão uma audiência com Micarla de Souza, prefeita do Natal.



Amanhã (20.03), ao meio-dia, é o momento do projeto ser apresentado à governadora Wilma de Faria.



Além do evento, o grupo pretende discutir possíveis patrocínios municipais e estaduais para o futebol potiguar.





Do que se trata



O Torcida Solidária, basicamente, se constitui em um América x ABC beneficente - os lucros da partida serão revertidos em ações sociais. O jogo está previsto para o dia 1º de maio (dia do Trabalho), no estádio Machadão, às 17h30.



A entrada vai custar R$ 10 reais, mais um quilo de alimento não-perecível; a renda obtida com a bilheteria ajudará o Hospital Infantil Varela Santiago e os alimentos arrecadados serão doados às entidades beneficentes ligadas ao Armazém da Caridade.