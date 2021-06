Mesmo com um a mais em campo, ABC cede empate ao Atlético/PR

Fotos: Elpídio Junior

O empate em 2 a 2 não foi o resultado esperado por jogadores e torcida, que compareceu ao estádio Frasqueirão. Gaúcho e Sandro marcaram para o ABC enquanto Chico e Wallyson fizeram os gols do rubro-negro paranaense.Com esse resultado, o ABC viaja a Curitiba com a obrigação de vencer o jogo ou empatar com placar superior a três gols para garantir direto sua classificação. Outro empate em 2 a 2 leva a decisão para a cobrança de pênaltis.O primeiro tempo começou com o Atlético/PR tentando chegar ao gol do ABC, mas a zaga alvinegra foi afastando o perigo do jeito que podia. Enquanto isso, Sandro era quem levava perigo à defesa adversária com boas jogadas.Aos quatro minutos, Rafael Moura deu o primeiro chute a gol para fácil defesa de Ranieri. Três minutos depois, Gabriel respondeu cobrando falta com força e exigindo grande defesa do goleiro Galatto. Mas aos nove minutos, o ABC foi surpreendido pelo primeiro gol do Atlético. Após bola cruzada na área alvinegra, o volante Chico cabeceou para o fundo do gol sem chances para o goleiro do Mais Querido.Sem se abater com o gol sofrido, o alvinegro foi ao ataque e por pouco não empatou o jogo em outro chute de Gabriel, que dessa vez bateu na rede pelo lado de fora. Contudo, dois minutos depois saiu o empate alvinegro. O zagueiro Gaúcho cobrou falta com violência e marcou para o ABC sem chances para o goleiro do rubro-negro paranaense.O jogo ficou mais equilibrado, mas o ABC tinha melhores chances. Aos 20 minutos, Fransérgio comete falta feia em Sandro e recebe o cartão amarelo. Como tinha recebido outro cartão quatro minutos antes, ele foi expulso de campo. Aproveitando a vantagem dentro de campo, o ABC quase vira o jogo aos 22 minutos, mas Valdir Papel pegou mal na bola e colocou por cima do gol de Galatto.Ainda melhor em campo, o alvinegro tomou conta das ações dentro de campo e outra chance foi desperdiçada com Valdir Papel, que perdeu o tempo de bola em cruzamento na área. Aos 39 minutos, boa trama do ataque alvinegro e o lateral Rogerinho chutou cruzado com força usando a perna direita e Galatto fez ótima defesa impedindo a virada alvinegra.O Atlético só levou perigo ao ABC aos 42 minutos quando Júlio dos Santos bateu bem de fora da área e Ranieri impediu o gol tirando com a ponta dos dedos. Entretanto, três minutos depois o alvinegro virou o placar. Gaúcho cobrou outra falta com violência, o goleiro do Atlético soltou a bola nos pés de Sandro, que empurrou para o gol empolgando a Frasqueira.O segundo tempo começou com o ABC querendo ampliar o marcador e Erandir perdeu boa chance após receber passe bom passe, mas concluindo para fora do gol. Aos quatro minutos, quase o Atlético empatou em um vacilo da defesa alvinegra, mas Ben-Hur conseguiu evitar o gol desviando para escanteio.No segundo tempo, o ABC começou querendo ampliar o marcador e Erandir perdeu boa chance chutando para fora do gol. O Atlético não deu bobeira e respondeu num vacilo da zaga alvinegra, mas Ben-Hur desvia para escanteio.

Aos nove minutos, boa jogada no ataque do ABC, mas Valdir Papel bate mal para fora do gol desperdiçando outra oportunidade de marcar. Dois minutos depois, Chico aproveita cruzamento na área e quase empatou o jogo a favor do Furacão.Já aos 19 minutos, um lance que preocupou a todos após cruzamento na área do ABC, o goleiro Ranieri saiu de soco na bola e se chocou com outros dois jogadores. Todos receberam atendimento médico e logo voltaram a partida.

Com 22 minutos, quase Rodriguinho fez o terceiro gol em uma batida de fora da área que quase surpreende o goleiro Galatto. O Atlético Paranaense respondeu numa cobrança de falta na área e que quase surpreendeu Ranieri.

Aos 30 minutos, Geninho resolveu colocar Wallyson em campo. O "xodó da Frasqueira" entrou em campo num misto de aplauso e vaias da torcida. Sete minutos depois da entrada de Wallyson, por pouco o ABC marcou o terceiro gol em chute de João Paulo, que passou perto do gol.



Mas aos 39 minutos, o jogador que deu várias alegrias aos torcedores do ABC foi o responsável pelo empate do Atlético Paranaense. Wallyson recebeu lançamento, dominou e tocou por cima de Ranieri. Em respeito ao clube, ele preferiu não comemorou o gol.

Quando tudo se encaminhava para o empate, quase o Furacão vira o jogo. Wallyson fez boa jogada em contra-ataque e tocou para Márcio Azevedo, que não alcançou a bola e perdeu a última chance de fazer o gol.