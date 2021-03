Domingo tem Circuito de Surf Na Base, na praia de Ponta Negra Amanhã (29.03) será realizada a primeira etapa do circuito, envolvendo surfistas entre 10 e 16 anos, valendo pontos para o Estadual da modalidade.

O domingo será de surf na praia de Ponta Negra - amanhã (29.03) será realizada ali a primeira etapa do Cicuito Na Base de Surf, evento que vai envolver atletas entre 10 e 16 anos de idade e é válido pelo respectivo Estadual.



A ideia, entre outras, é aprimorar os atletas para outras competições de vulto, como o Circuito Maresia de Surf - o popular Brasileiro de Surf Amador.



Estão previstas disputas nas categorias Grommets, Iniciantes, Mirim e Feminino. A primeira fase está prevista para as 9h; as semifinais começam ao meio-dia; e as finais estão programadas para as 14h. Os quatro primeiros colocados em cada categoria receberão troféus, kits e pontuação no ranking estadual de surf.



O Circuito Na Base tem organização do desportista Washington Luís e homologação da Federação de Surf do Rio Grande do Norte (Fesurf-RN).