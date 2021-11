Pagamento do seguro Garantia-safra vence hoje Beneficiados devem procurar a Caixa Econômica para receber o valor de R$ 220.

Hoje (30) é o prazo final para pagamento de duas das cinco parcelas do seguro Garantia-Safra, no valor de R$ 220. As próximas parcelas serão pagas nos últimos dez dias dos meses de maio, junho e julho, exceto aos sábados, domingos e feriados.



Juntas, elas somarão R$ 550, valor total do Garantia-Safra. Tem direito a receber o seguro quem aderiu ao Programa e teve perda da produção na Safra 2007/2008.



Para receber o seguro, o agricultor familiar deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do seu Cartão Cidadão e conferir com a data correspondente no calendário de pagamento divulgado pela Caixa Econômica Federal (CEF).



Na data definida, o beneficiário deve procurar uma agência da CEF ou correspondente bancário (casas lotéricas, postos de atendimentos em farmácias e supermercados, entre outros) e, de posse do Cartão Cidadão, efetuar o saque. Caso não haja agência nem correspondente bancário onde mora, o agricultor familiar deve procurar a agência vinculada da Caixa no município mais próximo à sua residência.



Quem não possui o Cartão Cidadão pode efeturar o saque utilizando documento de identificação com foto. Para isso, é necessário procurar uma agência da CEF, a Prefeitura ou o escritório da Empresa de Extensão Rural (Emater). Neste locais o agricultor será informado dos procedimentos para sacar o seguro.



Garantia-Safra

O Programa Garantia-Safra é um seguro de renda para os agricultores familiares de municípios do Semiárido que registraram perda de pelo menos 50% da produção esperada.



Para participar, é preciso ser agricultor familiar do Semiárido, nos moldes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ter renda bruta familiar mensal de até um salário mínimo e meio e cultivar área não-irrigada (entre 0,6 e 10

hectares) com arroz, algodão, feijão, mandioca e milho.



Em 2008, cerca de 560 mil agricultores familiares do Semiárido aderiram ao Programa. Além dos estados do Nordeste, o Garantia-Safra também beneficia agricultores dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais.