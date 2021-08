Lagoa de captação de Alagamar apresenta problema em uma das bombas Demétrio Torres, titular da Secretaria de Obras e Viação de Natal (Semov), garante que, apesar do problema, todas as lagoas de captação estão sob controle.

O secretário de Obras e Viação de Natal (Semov), Demétrio Torres, disse na manhã desta segunda-feira (20) a reportagem do portal Nominuto.com que a lagoa de captação de Alagamar, próxima à Vila de Ponta Negra, apresenta problema em uma bomba.



Segundo ele, uma das três bombas em funcionamento está com problema desde a sexta-feira passada. “Pretendo chegar ao final do dia de hoje com as três em pleno funcionamento”, afirmou.



Sobre outras lagoas de captação, Demetrio Torres garantiu que, “graças a Deus, está tudo sob controle”.



As lagoas mais problemáticas são: Potiguares, Preá e São Conrado.