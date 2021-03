Fátima discorda da atitude de Ruy Pereira na Educação

Deputada defende o diálogo e acredita que ainda há formas de negociar com o Sinte.

que discorda totalmente das medidas anunciadas pelo Governo do Estado, por meio do titular da pasta de Educação, Ruy Pereira (PT) após declarar que irá suspender os salários dos professores e até tomar medidas mais duras, caso não retornem as salas de aula.“Dizer que vai suspender os salários e tomar medidas muito mais duras? Discordo dessa posição de Ruy Pereira. Acho um conteúdo inoportuno e muito autoritário. Inclusive são incompatíveis com a filosofia que o nosso partido prega de apostar no diálogo. Agindo assim, o governo só vai contribuir com o acirramento dos ânimos”, disse a deputada petista.Fátima Bezerra concorda com a greve e afirma que é legal e justa. A deputada acredita que o sindicato está fazendo o papel dele em lutar pelos interesses de sua categoria para o fortalecimento da escola pública. “Os professores querem o que lhes é de direito. Salários justos, formação e capacitação com vistas ao trabalho e o crescimento do ensino”, disse a deputada, que não vê a crise financeira internacional como justificativa plausível para a postura do Governo.“O Governo tem justificado a crise financeira como dificuldade para as negociações com o sindicato. Sei dos problemas que Estados e Municípios estão enfrentando, porém defendo uma proposta a médio prazo. Um pagamento parcelado, ainda há possibilidades”, ressaltou Fátima Bezerra.A deputada federal também fez questão de ressaltar que a opinião dela é conjunta com a do deputado estadual Fernando Mineiro e da bancada petista. “Me sinto a vontade para falar do assunto porque tanto eu como Mineiro estamos acompanhando de perto esta situação e já tivemos algumas audiências com o secretário de Educação e com o sindicato, nos colocando na função de parlamentar e a disposição para sermos mediadores da situação, sempre ressaltando o diálogo para a solução deste impasse”, Informou.A parlamentar esclareceu ainda que o problema também é que a proposta apresentada pelo Governo não é suficiente para o sindicato. “Não é só o piso salarial que importa, mas o plano de carreiras que foi uma conquista importante da categoria logo no primeiro ano de gestão da governadora Wilma de Faria. como fica o piso versus o plano? ”, questionou Fátima.