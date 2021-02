IBGE vai traçar perfil das condições de vida dos estudantes brasileiros

Itaércio Porpino Questionário será aplicado a alunos do 9º ano.

Com apoio do Ministério da Educação, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense 2009), já iniciada no Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Piauí, ouvirá 70 mil alunos de 1507 escolas públicas e privadas de todo o País.No Rio Grande do Norte e demais estados, a coleta começa no dia 10 de abril. O questionário inclui perguntas sobre o número de pessoas que vivem na residência, a higiene pessoal e bucal, atividade física, se já fez uso de tabaco, álcool e com qual frequência, entre outras. Os estudantes também serão pesados e medidos.Os alunos que responderão a Pense estão cursando a 8ª série ou 9º ano do ensino fundamental, em escolas selecionadas a partir do cadastro de escolas do MEC/2007, em uma média de 50 a 60 escolas por estado. Farão parte da equipe de coleta do IBGE, 27 supervisores da área social, 27 supervisores da área de informática e cerca de 500 pesquisadores de campo.Nesta pesquisa, os próprios jovens responderão ao questionário eletrônico utilizando um computador de mão (PDA).Para esclarecer dúvidas em relação à coleta da Pense, os representantes das escolas foram convidados pelo IBGE para uma reunião preparatória, realizada em todos os estados, onde os técnicos do Instituto orientaram reservar um ou dois horários (tempos de aula) para os alunos responderem aos questionários.A Pense dará subsídios para a implantação do Sistema de Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção à Saúde dos Adolescentes, do Ministério da Saúde. Além disso, direcionará as políticas públicas voltadas para os jovens e os futuros investimentos nesta área.