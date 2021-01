Brasil já tem mais de 152 milhões de assinantes de telefones celulares

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a empresa que lidera a participação no mercado de telefonia móvel é a Vivo, com 29,8%. Em seguida, aparecem a Claro, com 25,8%, a Tim, com 23,4% e a Oi, com 16,6%.As empresas mantiveram as mesmas posições do mês passado. O número de telefones em serviço em cada grupo de 100 habitantes, chamado de teledensidade, cresceu 0,19% em relação ao último mês, e alcançou um índice de 79,9.Comparado a fevereiro de 2008, quando o índice era de 65,09, o crescimento foi de 22,82%. O Distrito Federal apresenta o maior índice de teledensidade: 143,76 - ou seja, 1,4 telefone para cada habitante. No Rio de Janeiro, a teledensidade é de 97,87 e, em Mato Grosso do Sul, 96,01.No Amazonas, houve um crescimento de 12,04% neste índice, que passou de 56,84 em janeiro para 63,68 em fevereiro. Em Roraima, o índice passou de 54,63 em janeiro para 60,99 em fevereiro, com crescimento de 11,65%.