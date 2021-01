MP instaura novo inquérito contra major suspeito de desviar dinheiro da PM Major Francisco Flávio Melo já responde a inquéritos criminais e agora também vai responder a um civil. Ele é suspeito de desviar mais de R$ 100 mil da tesouraria da PM.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um novo inquérito para apurar denúncias de desvio de verbas da tesouraria da Polícia Militar pelo major Francisco Flávio Melo dos Santos. O oficial já responde a três inquéritos criminais e agora também vai responder a um civil junto à promotoria de Defesa do Patrimônio Público.



De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcondes Rodrigues Pinheiro, o major Flávio é suspeito de desviar “mais de R$ 100 mil” da PM potiguar. “Esse novo inquérito mostra que o processo está andando. Como o major já foi indiciado em um Inquérito Policial Militar (IPM), ele está afastado de qualquer possibilidade de promoção dentro da corporação enquanto não houver uma sentença definitiva”, explicou.



Entre 8 de janeiro de 2003 e 31 de maio de 2005, o major Flávio foi o responsável pelo preenchimento dos canhotos e cheques oriundos da tesouraria da Polícia Militar. “Era ele quem controlava, por exemplo, a emissão das diárias operacionais”, falou um oficial PM.



Além do desvio de verba da tesouraria, o major Flávio responde pelo desaparecimento de dois processos referentes ao pagamento de diárias da Controladoria Geral do Estado. Em um trecho de um IPM instaurado na Corregedoria de polícia, o coronel Afrânio Reis Cavalcante chega a citar que o “major Flávio demonstrava grande interesse em ter o processo de volta, já que este diretor havia detectado indícios de irregularidade”. Esse IPM investiga a o sumiço desses documentos.



O major Flávio foi indiciado em dois artigos do Código Penal Militar nesse IPM, que tem como encarregado o tenente-coronel Ângelo Mário de Azevedo Dantas. Os indiciamentos foram nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 337 (subtração ou inutilização de livro ou documento). Se condenado nos dois artigos, as penas conjuntas podem variar de dois a dez anos de reclusão.