Rock de sucesso e sem palavras

Alex de Souza

"Camarones faz uma música bem divertida. Música instrumental geralmente é mais contemplativa. Nós fazemos uma pegada mais para o rock e isso nos aproxima ao pop em geral. E, além das músicas autorais, a turma apresenta temas de desenhos animados e vídeo game", explicou Foca.Exceto a baixista Ana Morena, que também já tocou em outras bandas como Allface e Officina, os demais integrantes participam de outros projetos musicais. Dante Augusto toca na banda The Sinks, e junto com Henrique Geladeira dão o tom das guitarras no Calistoga e The Cash. Rafael Brasil e o baterista Daniel Araújo participam do grupo When a Lotus Dry, sendo o que o último também dá sua contribuição à banda Venice Under Water.Cinco músicos e boas composições de rock, com pitadas de reggae, ska e surf music, estão fazendo a cabeça do público. Turnês, festivais e até documentários estão enchendo a agenda da banda. O promoter e baixista do The Sinks, Anderson Foca, queria uma banda diferente do que se fazia em Natal. Mas não queria tocar.Apesar de admirar os companheiros que tocam em várias outras bandas, diz que "não daria conta artisticamente" de tocar na Camarones. Além do mais, considera a baixista compatível com o estilo da banda. "Ana era mais adequada para o tipo de música que a Camarones se propõe a fazer", apostou.A ideia havia surgido há algum tempo. Ele queria compor, mas não subir ao palco. Convidou então técnicos e produtores do selo DoSol para pegar nos instrumentos. Foca ensaia e participa dos shows manipulando a mesa de som, além de compor junto com um dos guitarristas, Rafael Brasil. Os arranjos ficam por conta de todos os componentes.Difícil para eles é destacar uma influência. A banda Retrofoguetes é tomada como referência por ser instrumental. Mas segundo Ana Morena, o som dos dois coletivos não se parece.Fácil é dar nome às canções. "São piadas internas", brincou Anderson.Os nomes estão associados ao que a música lembra. Pipa e Pororoca são duas canções mais surf music, por exemplo.Nos últimos dias de folia, participaram do festival Rec Beat (um dos maiores do Brasil), em Recife, e da 3ª Chamada Carnavalesca do Rock, no polo do Centro Histórico de Natal."O Rec Beat é um festival bem importante. Choveu bastante e muita gente não arredou o pé. Aqui foi a segunda vez na 3ª Chamada Carnavalesca do Rock, também foi excelente. Pelo menos duas mil pessoas estiveram lá durante nossa apresentação", contou Morena."Não tem escrito em nenhum lugar que carnaval tem que ser de axé ou frevo. Carnaval é uma curtição, anarquia para começar bem o ano. Tem que existir mesmo alternativas para quem gosta de outro tipo de música", completa.A banda potiguar fez ainda breve turnê pelo interior de três estados do Nordeste e ganhará um documentário, gravado pelo DoSol. A turnê será possível graças ao Projeto Rock Cordel do Banco do Nordeste. Em janeiro, as cidades de Caicó, Souza (PB), Juazeiro do Norte (CE), Fortaleza (CE), Mossoró e Natal receberam o som instrumental feito pelo quinteto."Fazer sete shows em oito dias não é para qualquer banda", disse a baixista Ana Morena ao Nasemana. Ela explica que o projeto do BNB tem o objetivo de fazer com que as bandas circulem e se façam conhecidas. No mesmo mês, dividiram o palco com o Mundo Livre S/A - banda pertencente ao movimento mangue bit - em show lotado no Sancho Pub.Agora eles se preparam para turnê pelo Sudeste brasileiro a partir de maio. "Vamos participar de dois festivais e aproveitar a oportunidade para tentar dar mais visibilidade ao nosso trabalho. Vamos ao Bananada, em Goiás, e Calango, em Cuiabá", Foca avisa.Outra promessa para este ano é o lançamento do segundo EP. A expectativa é de que até março oito novas músicas sejam disponibilizadas nos site do DoSol, como ocorreu com o primeiro, Cabron Corra Cabron, de junho de 2008.Além dos shows, o DoSol registrou em vídeo todos os passos do grupo na turnê interiorana para a série de documentários chamado DoSol Tour: Rock na Estrada, que é uma espécie de reality show/diário de bordo das viagens que organiza, dividido em cinco capítulos.A exibição é toda online no DoSolTV, canal de vídeo do portal. A viagem de Caicó já foi lançada e o próximo capítulo a ser lançado mostrará a cidade de Souza, na Paraíba.