Levi Jales confirma que sairá da Saúde

Levi Jales é a segunda baixa que Micarla sofre em menos de três meses.

Levi Jales atendeu opor telefone, de São Paulo, onde deve firmar parcerias com entidades filantrópicas para trazer para Natal novos serviços de exames laboratoriais e de imagem.“Antes de entrarmos, havíamos combinado que a minha assistência seria temporária. Vamos continuar na equipe e planejar a saída”, disse, acrescentando que na próxima segunda-feira (23), deverá se reunir com a prefeita Micarla de Sousa (PV) para discutir a questão.Desde sexta-feira (20), quando o deputado estadual Getúlio Rêgo confirmou que foi novamente convidado pela prefeita para substituir Levi Jales, ficou patente o clima de vulnerabilidade em que o secretário vive na pasta.Segundo Getúlio Rêgo, Micarla de Sousa vem reclamando da falta de habilidade política do médico em resolver problemas e agilizar soluções para a crise na Saúde. Ela elegeu a área como bandeira principal de sua administração, mas até agora houve pouca mudança no atendimento à população.Levi Jales minimiza. “Desconheço isso (de falta de agilidade”). O motivo da minha saída não é político. Eu e a equipe de Micarla estamos muito afinados”.O médico creditou o principal motivo de sua saída à pressão que viria recebendo de seus pacientes para voltar a clinicar. Ele é especialista em tratamento de dor e acunputura e está fora do consultório desde janeiro.Essa é a segunda baixa que a equipe da prefeita sofre em menos de três meses de governo. Dia 14, Fernando Rezende (Gabinete Civil) decidiu deixar a pasta para voltar a Recife, onde mora a família.Ele deverá ser substituído pelo ex-deputado João Faustino, que veio de São Paulo para ocupar a secretaria de Articulações Políticas. Ela seria criada nas próximas semanas durante a Reforma Administrativa.