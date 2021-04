Imposto de Renda: 61 mil declarações foram entregues em março no RN Ritmo é considerado “dentro do esperado” pela Receita Federal. Prazo para entrega vai até o dia 30 de abril.

Às 17h34 de hoje (31), um total de 61.541 declarações do Imposto de Renda – Pessoa Física, já haviam sido entregues em todo o Rio Grande do Norte. O número representa 27% das 227 mil que a Receita Federal espera receber até o final do prazo, que termina no dia 30 de abril.



“Essa quantidade de declarações entregues está dentro do esperado e no mesmo percentual do restante do Brasil”, avaliou o supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal, em Natal, Fernando Daiha.



De acordo com ele, o volume entregue no Estado representa 1% do registrado em todo o Brasil e é formado principalmente pelas declarações de quem tem imposto a receber (quanto antes é feita a entrega, maiores as chances de a restituição vir logo nos primeiros lotes) e pelos que desejam descontar o imposto a pagar integralmente através de débito automático.



“Até o ano passado, o Imposto de Renda podia ser pago através de débito automático, mas só a partir da segunda parcela. Este ano já é possível pagar dessa forma desde a primeira parcela, mas somente para quem enviar a declaração até hoje (31)”, explica o supervisor.