TRE julga processo contra prefeito de Guamaré Discussão recai no fato de que o vice-prefeito eleito na chapa de Mozaniel Melo é o seu pai, João Pedro Filho, que teve o seu registro indeferido.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE ) vai julgar processo envolvendo a disputa pela Prefeitura de Guamaré na quinta-feira às 14h. A discussão jurídica sobre o caso de Guamaré recai no fato de que o vice-prefeito eleito na chapa de Mozaniel Melo é o seu pai, João Pedro Filho, que teve o seu registro indeferido.



Ele responde a vários processos de improbidade administrativa por ações realizadas durante as duas gestões em que foi prefeito de Guamaré. Para o Procurador Regional Eleitoral, Fábio Venzon, João Pedro Filho deve ser considerado inelegível, pois teve suas contas relativas ao período em que foi prefeito do município de Guamaré rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por irregularidades insanáveis em decisão irrecorrível.



Fábio Venzon emitiu parecer pela manutenção da decisão do Juiz da 30ª Zona Eleitoral que indeferiu o registro do, à época, candidato João Pedro Filho em virtude da presença da causa de inelegibilidade prevista na alínea "g", do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº. 64/90. Tal dispositivo impede que dispute as eleições o candidato que, no exercício de cargo público, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União ou do Estado por irregularidades insanáveis, em decisão irrecorrível.



A questão será novamente decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral, pois o acórdão daquela Corte que havia deferido o registro do candidato João Pedro Filho para disputar o cargo de vice-prefeito do município de Guamaré não teria analisado a insanabilidade das irregularidades, segundo decidiu o Tribunal Superior Eleitoral em recurso especial interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral e pela coligação adversária do candidato.



O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral indica que as três condenações sofridas por João Pedro Filho junto ao Tribunal de Contas da União envolvem danos ao erário ou improbidade administrativa, o que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, importa em caracterizar as irregularidades como insanáveis.



O parecer esclarece, ainda, que, segundo entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um candidato que teve as contas rejeitadas só pode ter seu registro deferido se, na data do pedido de registro, existir alguma decisão judicial que torne sem efeito o julgamento do Tribunal de Contas. O que não é o caso do candidato João Pedro Filho, que não obteve qualquer decisão favorável nas ações que ajuizou contra as decisões das Cortes de Contas.



O Procurador entende que, na hipótese do Tribunal Regional Eleitoral manter a sentença de indeferimento do registro, deverá ser anulada a diplomação de João Pedro Filho e de Mozaniel Rodrigues, atuais vice-prefeito e prefeito do município de Guamaré.



Segundo o parecer da PRE, sendo a chapa una e indivisível, a nulidade dos votos dados ao candidato a vice-Prefeito devem se estender ao candidato a prefeito, importando, caso os primeiros colocados não tenham obtido mais do que 50% dos votos válidos, a diplomação e posse dos candidatos que obtiveram segunda colocação na disputa eleitoral, como é o caso de Guamaré.



*Com informações da assessoria de imprensa