Campeonato Paulista: Corinthians vence Ituano, com gol de Ronaldo O resultado fez o "Timão" se classificar pelas contas para a próxima fase da competição.

A rodada de meio-de-semana do Campeonato Paulista começou mais cedo - por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo - e, de cara, o Corinthians venceu o Ituano, 3 a zero (gols de Jorge Henrique, Ronaldo e Cristian).



Com isto, o "Timão" se classificou pelas contas para a próxima aeda competição, com 18 pontos; na classificação em si, a equipe ocupa o segundo lugar por enquanto. Parece não haver jeito de alcançar o Palmeiras - que ficou no empate com o Oeste (1 a 1 - Maurício Ramos para o Palmeiras, Ademar pra o Oeste).



A rodada será completada na quinta (02.04), com São Paulo x Guaratinguetá, Santos x Portuguesa (que conseguiu seu intento no fim de semana, manteve-se em quarto), Santo André x Barueri, Marília x Noroeste e Botafogo x Ponte Preta.



Eis os resultados desta noite:



Oeste 1 x 1 Palmeiras

Guarani 1 x 2 Mirassol

Paulista 1 x 1 São Caetano

Corinthians 3 x 0 Ituano

Mogi Mirim 2 x 2 Bragantino