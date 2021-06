Produção de ovos de chocolate cresce 11% esse ano No 5º maior produtor de chocolate do mundo, o Brasil produz mais de 21 mil toneladas.

O período da Páscoa desse ano vem recheado de boas novidades para a economia brasileira. Segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a produção deve crescer 11%, com aumento de 100 milhões de ovos a mais do que em 2007.



A produção total de 21,4 mil toneladas de chocolate. Entre o ano passado e este, houve um crescimento de 5%. O faturamento também deve ser maior e chegar a R$ 685 milhões, 11% a mais do que no ano passado.



O bom desempenho acontece pelo segundo ano consecutivo. Em 2006, o crescimento em relação a 2005 foi de 10%, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), em um hotel da região central da capital. São números que fazem do Brasil o 5º maior produtor de chocolate do mundo.



Empregos

Como a produção de chocolate aumenta durante o período que antecede a festividades da Páscoa, cerca de 25 mil postos temporários são criados entre setembro e março para produção e comercialização dos ovos. Os números, apresentados pela Abicab, são os mesmos que os de 2006.



Alta nos preços

Entre as mais de 140 novidades prometidas pelos fabricantes estão ovos em formato de diamante, de batom, ovos com cristais como brinde, com biscoitos incrustados na casca e até com frascos de bolhas de sabão, para deleite das crianças. Os produtos na linha diet também estarão nas prateleiras.



O preço é que pode não ser tão doce, conforme informa Ubiracy Fonseca, responsável pela área de mercado interno e exportação da Abicab. “Vamos ter um alinhamento de preços de 5,5%, que leva em conta a inflação, o custo com a mão-de-obra e o aumento do preço do leite integral”.



Apesar do aumento de preços, a indústria chocolateira está otimista. Os fabricantes atribuem o bom desempenho do setor ao maior poder aquisitivo da população, ao aumento de consumo de ovos de tamanho médio (mais baratos) e à grande oferta.



Consumo

“Temos ovos de todas as marcas, são mil alternativas”, diz Ubiracy. A Abicab informa que o consumo médio de chocolate per capita no Brasil é em torno de 2,4 kg por habitante por ano, com variações regionais, quantidade considerada pequena se comparada à consumida por países como a Suíça, onde o índice é até cinco vezes maior.



O estado de São Paulo, onde o consumo anual de chocolate por pessoa chega a 3,8 kg, representa 50% do mercado de chocolate durante a Páscoa.



Delícias

As principais empresas de chocolate apresentaram suas novidades para a Páscoa. A Lacta, que tem 35% da fatia nesse mercado, anunciou seis novos produtos, entre os 36 da linha.



Um deles é o carro-chefe da empresa: o ovo de Páscoa Sonho de Valsa. Este ano, ele vem com dupla casca e metade em chocolate preto e metade em branco. O chocolate Diamante Negro também ganhou novo design e chega às prateleiras em formato de diamante. A “jóia” de 350g deve custar, em média, R$ 25.



Também bastante presente no mercado, a Nestlé apostou em outro campeão de vendas. O chocolate Alpino vem em sete itens diferentes, entre ovo de Páscoa de variados tamanhos e caixa de bombom. O ovo de 600g tem camada tripla e recheio cremoso. Na linha infantil, são novos seis ovos, com brindes que variam de uma escova de cabelo para as meninas à capa do Batman para os meninos.



A Garoto foi ousada. Dos 34 produtos da empresa, 18 são novidade para esta Páscoa. A expectativa maior gira em torno do chocolate Batom, que, pela primeira vez, vem em formato de bastão. O tradicional bombom branco Opereta também ganhou versão em ovo de Páscoa.



Conhecida por seus chocolates sofisticados, a Kopenhagen veio com oito lançamentos para o período. Um deles é o ovo Rosas, que tem recheio de caramelo dentro da casca e desenhos de rosas em alto relevo na parte externa.



Em formato de cenoura – a lembrança não poderia passar despercebida – o ovo Toca do Coelho tem pequenas cenourinhas dentro, feitas de chocolate crocante. A boa notícia é que todas essas guloseimas já estão à venda.