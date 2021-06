Ernani Passaglia está de volta ao ABC/UnP/Art&C Treinador fez história no alvinegro ao levar o vice-campeonato da Taça Brasil, em 2006.

O treinador que fez história no ABC/UnP/Art&C ao levar o time ao vice-campeonato da Taça Brasil de 2006 assumiu nesta segunda-feira (6) o comando da equipe alvinegra. Passaglia estava em São Paulo e chegou domingo (5), se apresentando nesta manhã no ginásio Sagrada Família. Feliz por estar de volta, o treinador revelou que pretende repetir o trabalho realizado em 2006.



"Vamos fazer um trabalho como da primeira vez, com uma equipe homogênea e competitiva", disse Ernani que trabalhará com um grupo de no máximo 15 atletas. "A motivação aumenta quando o grupo é mais enxuto, todo mundo joga e todos ficam satisfeitos", revelou.



A primeira competição do treinador será o Desafio Nordeste de Futsal, que acontecerá de 17 a 21 na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Participarão do torneio, além do ABC, as equipes do Tigres-PE, Capela-SE, Seleção Piranhas-AL, Seleção de Paulo Afonso e Seleção de Abaré-BA.



