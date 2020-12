Campeão da F-1 em 2009 será definido pelo número de vitórias Proposta da associação das equipes, que previa a alteração na pontuação dos três primeiros colocados, foi rejeitada.

Campeão da F-1 em 2009 será definido pelo número de vitórias



Em São PauloO Conselho Mundial da FIA decidiu na reunião desta terça-feira alterar o sistema de classificação da Fórmula 1 de maneira radical.



O campeão de 2009 não será definido pela soma de pontos, mas sim pelo número de vitórias.



Outras mudanças



A mudança segue a vontade de Bernie Ecclestone, mandatário da categoria, que defendia a implementação do quadro de medalhas na Fórmula 1.



E rejeita a proposta da associação das equipes, que propôs a alteração na pontuação dos três primeiros colocados.



As medalhas idealizadas por Ecclestone, no entanto, não vão existir. Mesmo assim, o número de triunfos deixa de ser critério de desempate e passa a ser determinante.



A pontuação vai servir para definir as posições finais da classificação, do segundo ao último lugar, e para apontar o campeão em caso de igualdade nas vitórias.



Na semana passada, a Fota (Associação das Equipes de F-1) enviou à FIA uma proposta para alterar a pontuação dos três primeiros colocados, de 10, 8 e 6 para 12, 9 e 7, respectivamente.



O conselho rejeitou a ideia e optou por uma mudança mais radical, sem mexer, no entanto, nas regras do Mundial de Construtores.



No ano passado, o inglês Lewis Hamilton foi o campeão da temporada com um ponto de diferença para Felipe Massa. O brasileiro terminou o campeonato com seis vitórias, enquanto o piloto da McLaren encerrou a temporada com cinco.





Os brasileiros na nova regra



Ayrton Senna seria tetracampeão, mas Nelson Piquet só teria conquistado um dos seus três títulos na Fórmula 1.