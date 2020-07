CMN debate problemas na Ceasa Legislativo busca intermediar o debate entre os comerciantes e dirigentes do órgão.

Os problemas na administração da Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (CEASA) serão debatidos nesta quarta-feira (4), às 10 horas, na Câmara Municipal do Natal. O objetivo principal do debate é intermediar o impasse entre comerciantes e dirigentes do órgão.



Proposta pelo vereador Júlio Protásio (PSB), a discussão no plenário da Casa foi motivada por reclamações dos comerciantes em relação a cobranças e medidas oriundas da administração da Central.



As principais reivindicações dos proprietários de boxes no local são relacionadas aos preços cobrados pelo aluguel dos espaços, certificação de produtos e renovação de contratos.



Foram convidados para a audiência o secretário estadual de agricultura, Francisco Azevedo, o presidente da Ceasa, Érico Vallério, o presidente da Associação dos Usuários e Atacadistas da Ceasa, João Sousa, os diretores administrativo e financeiro da Central, e outras entidades envolvidas no debate.