Potyguar, com muitas mudanças, está pronto para enfrentar o ASSU O líder do segundo turno não só está às voltas com o Departamento Médico mas também com os cartões amarelos.

O Potyguar vai defender, esta noite em Assu contra o time da casa, a liderança do segundo turno do Campeonato Estadual - e pretende fazê-lo "por cima de pau e pedra", lutando até contra as circunstâncias do próprio time.



É que o técnico Neto Matias se viu forçado a mexer em boa parte da equipe. Não bastasse parte dos atletas se alternarem entre o gramado e o Departamento Médico - como Gil Paraíba (que sentiu uma contusão na coxa no apronto de ontem, mas em princípio segue confirmado no time) e Alemão (com dores no joelho, deve ficar "de molho") - , ainda há os atletas que receberam cartões amarelos: nove titulares estão "pendurados" com dois cartões, e para complicar o atacante Thiago não joga, suspenso pelo terceiro amarelo.



Com isto, a formação mais provável do "Leão do Seridó" para a partida desta noite é esta - Nilson, Maceió, Everaldo, Josué, Leandro; Hugo, Elian, Renatinho, Roberto; Gil Paraíba (Quirino) e Alvinho.



A torcida pela manutenção do primeiro lugar é tanta que uma leva considerável de entusiastas e amantes do desporto curraisnovense devem tomar hoje o rumo de Assu - sendo aguardada inclusive a presença do prefeito Geraldo Gomes no Edgarzão.



Se der certo, para onde ir?



E se der "Leão na cabeça", isto é, se o Potyguar conseguir seu intento e terminar mesmo com o primeiro lugar na fase? Aí é hora de se procurar um lugar para a final, porque pelo Artigo 9º do regulamento do Estadual, a decisão do turno não terá condição de ser realizada no estádio Coronel José Bezerra - que só agora, 53 anos depois de inaugurado, recebeu pela primeira vez o Habite-se por parte do Corpo de Bombeiros - pois para tal exige-se um local com capacidade superior a 4 mil pessoas, o que não é o caso da praça de esportes curraisnovense.



Em Currais Novos os desportistas se dividem - uma parte propõe que a partida final, caso ocorra, tenha lugar no estádio Dinarte Mariz, em Caicó; outra parte, que o jogo seja realizado no estádio Iberezão, em Santa Cruz. Na prática, depende dos resultados da rodada que começa esta noite; se "der Leão" mesmo, os dirigentes do Potyguar devem informar o quanto antes à FNF onde pretendem mandar o jogo único da decisão do turno.