Cobrador de alternativo e adolescente são detidos por estelionato Dupla tentava aplicar golpe em uma loja de cosméticos, na avenida Ayrton Senna, quando foram presos.

Rafael Deivid Borges Ferreira, de 20 anos, e mais um adolescente de 16 anos de idade foram detidos em uma loja de cosméticos, na avenida Ayrton Senna, em Neópolis, acusados de tentar comprar produtos com documentos falsos.



O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (25) quando funcionários da loja desconfiaram da fraude e acionaram a polícia. O menor de idade havia entrado na loja com três requisições de produtos falsificados, cópias de contrato e de identidade em nome de terceiros.



O adolescente confessou o crime e afirmou que tinha ido a mando de Rafael Deivid que estava do lado de fora da loja em um veículo Gol, aguardando-o. Os policiais abordaram Rafael e encontraram no interior do carro várias cópias de documentos e requisições em nome de terceiros.



Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Plantão da Zona Sul, onde Rafael confessou que na sua casa havia vários produtos adquiridos através de documentação fraudada. Os policiais foram ao local e apreenderam os produtos. Eles foram autuados por estelionato.