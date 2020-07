Imposto de Renda: pagamento pode ser parcelado Valor devido será dividido em até oito parcelas. Imposto poderá ser quitado através de débito automático, transferência ou nas agências bancárias.

O pagamento do Imposto de Renda 2009 – ano-base 2008, cujo prazo para entrega das declarações se inicia nesta segunda-feira (2), pode ser dividido em oito parcelas iguais a serem quitadas entre os meses de maio a dezembro.



O número de mensalidades, no entanto, dependerá do valor devido do IR, uma vez que cada parcela não pode ser inferior a R$ 50,00. Em caso de o débito ficar abaixo dos R$ 10,00, o valor será acrescido ao das declarações dos anos seguintes.



O contribuinte pode optar por realizar o pagamento através de débito automático, por transferência eletrônica e também em agências bancárias. As novas alíquotas aprovadas pelo Governo Federal, porém, só serão aplicadas na declaração do próximo ano, já que a deste é referente ao exercício 2008.



Por isso, para esta declaração estão valendo as seguintes faixas de tributação:

- Rendimento até R$ 16.473,72 – Isento

- Entre R$ 16.473,73 e R$ 32.919,00 – 15%

- acima de R$ 32.919,00 – 27,5%