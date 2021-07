Diretoria rescinde com Ciel; Rinaldo é outro fora do América Rescisão aconteceu depois do jogador ser preso em Ponta Negra. Outro atacante vinha treinando em separado e também deixa o alvirrubro.

O atacante Ciel não faz mais parte do plantel do América. Seu contrato foi rescindido nesta terça-feira (14) pela diretoria do clube após a confusão envolvendo o jogador, que foi preso na segunda-feira (13) à noite depois de desacatar policiais e ameaçar uma garota de programa na orla de Ponta Negra.



De acordo com Eduardo Rocha, um dos diretores do América, a rescisão de Ciel aconteceu de forma “amigável”, pois em seu contrato estava previsto a suspensão do documento caso houvesse algum ato de indisciplina. “Já sabíamos algumas informações dele (referente a problemas extra-campo) e por isso colocamos essa cláusula no contrato”, informou.



Para o superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai, o comportamento de Ciel no episódio de sua prisão “não é atitude de um profissional”. “Acredito que a diretoria tomou as providências cabíveis nesse aspecto”, disse. Nadai disse que “quem resolveu trazer ele, apostou e pensou em uma mudança”.



Quanto ao problema do atleta com o álcool, o dirigente alvirrubro afirmou que “quem passa por essa situação, precisa de tratamento porque não sai sozinho”. “Tinha poucas esperanças que ele mudasse”, revelou.



Direção define situação com Rinaldo e ele deixa América



Outro que deixou o América nesta terça-feira (14) foi o atacante Rinaldo. Há algumas semanas ele estava treinando em separado dos demais atletas.



O imbróglio com Rinaldo provocou, inclusive, mal estar entre o atleta e alguns dirigentes pelo fato do mesmo apenas treinar e não estar jogando.