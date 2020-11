Lula irá cobrar de Barack Obama redução no protecionismo Presidente já se encontra na capital norte-americana. Reunião de hoje também servirá para discutir controle sobre o mercado financeiro.

O protecionismo dos países ricos, que impede o acesso das empresas brasileiras a seus consumidores, será um dos principais assuntos abordados pelo presidente Lula, no encontro de hoje (14), em Washington, com o presidente norte-americano Barack Obama.



A reunião está marcada para as 11h, horário de Brasília, com uma declaração conjunta à imprensa às 12h10. Ainda neste sábado, o presidente segue para Nova Iorque, onde também cumprirá agenda administrativa.



Em solo brasileiro, antes da viagem, o presidente declarou ontem (13) que o protecionismo é “um desastre para a economia mundial” e criticou o fechamento da economia dos países desenvolvidos ao mercado internacional “no primeiro calo que começa a doer”, referindo-se à crise internacional.



O presidente, mostrando-se menos otimista quanto ao andamento da economia mundial do que no inicio de crise, pretende defender medidas que visem retomar o crescimento da economia internacional, porém de forma mais equânime entre os diversos blocos de países.



Outra reclamação dirá respeito à falta de controle do governo norte-americano sobre os bancos, um dos motivos da atual turbulência econômica. Lula defenderá também um firme posicionamento político dos líderes das nações desenvolvidas.



“Ou assumimos a responsabilidade pela crise e damos uma saída, ou ficaremos esperando como o Japão esperou na década de 90. O país demorou dez anos para sair da crise. E nós não podemos esperar dez anos, essa crise tem que terminar este ano”, declarou aos jornalistas.