Duas fugas registradas na Grande Natal

Duas fugas foram registradas entre a noite do sábado e a madrugada deste domingo na Grande Natal. Ao todo, vinte presos fugiram, mas apenas três foram recapturados.



A primeira fuga aconteceu às 21h do sábado, na delegacia de Ceará-Mirim. Segundo informações do coronel Araújo Silva, comandante do Policiamento da Capital, onze presos fugiram da delegacia por um túnel cavado no banheiro. Até o momento, apenas um foi recapturado.



A segunda fuga aconteceu a 1h15, no Centro de Detenção Provisória (CDP), na Ribeira, onde nove presos conseguiram escapar da unidade e só dois até o momento foram recapturados.



A polícia mantém as buscas para recapturar os demais foragidos.