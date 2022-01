Geddel chega ao Fórum dos Governadores Os R$ 7 milhões prometidos ao Rio Grande do Norte já estão na conta do Estado.

O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, chegou há poucos instantes no Hotel Serhs, onde está acontecendo o 10 Fórum dos Governadores do Nordeste, nesta sexta-feira (8).



Durante o Fórum, o ministro deverá reafirmar os recursos para a construção da Barragem Oiticica e a verba que destinará aos municípios atingidos pelas enchentes.



Segundo a assessoria da Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, os R$ 7 milhões prometidos por Geddel Vieira já estão na conta do Governo do Estado.



O ministro foi a última autoridade a chegar ao evento e não falou com a imprensa. Geddel Viera esteve na última quarta-feira (6), no Rio Grande do Norte, sobrevoando a região do Vale do Açu, atingida pelas enchentes.