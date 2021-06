Mais cautela

Vlademir Alexandre Promotor Wendell Beetoven reconhece que resolução veio apenas reforçar a forma de proceder da justiça

Escutas

Segundo o autor da proposta, a edição da resolução justifica-se pela "necessidade de estabelecer a uniformização, a padronização e requisitos rígidos na utilização dos dados referentes às autorizações de interceptações telefônicas em todo o Ministério Público".Mesmo com a aprovação da resolução, que deve entrar em vigor na semana que vem, após a publicação no Diário da Justiça, representantes do Ministério Público do Rio Grande do Norte asseguram que ela já vinha sendo cumprida.De acordo com a resolução, os membros do MP estão proibidos de fornecer, "direta ou indiretamente, a terceiros ou a órgãos de comunicação social, gravações ou transcrições contidas em processos ou investigações criminais."Além disso, a resolução proíbe, expressamente, a realização de interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou a quebra do segredo de Justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.Os dados que não interessarem diretamente às provas, na instrução processual, deverão ser destruídos, com acompanhamento do membro do Ministério Público."Na verdade, tudo isso já vinha sendo cumprido porque está determinado em lei. Essa resolução veio apenas para reforçar nossa forma de proceder. Só damos publicidade ao conteúdo do que foi interceptado com determinação judicial", defendeu o promotor criminal Wendell Beetoven Ribeiro Agra. Ele chegou a taxar a resolução de "redundante".O promotor de defesa do patrimônio público Afonso de Ligório Bezerra Júnior é outro a dizer que o MP local já cumpre o que é determinado na resolução. "O Conselho Nacional quis apenas pôr no papel o que já vínhamos cumprindo por força da lei. Ou seja, vamos continuar divulgando os conteúdos das interceptações apenas sob determinação de um juiz", falou.A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público diz ainda que o membro responsável pela investigação criminal ou instrução penal também deverá, de acordo com o texto aprovado, comunicar mensalmente à corregedoria de cada unidade do MP a quantidade de interceptações em andamento e o número de pessoas que tiveram seus sigilos telefônico, telemático ou informático quebrados.As corregedorias, por sua vez, encaminharão os dados à Corregedoria Nacional do Ministério Público, até o dia 10 de cada mês, para que esta faça o acompanhamento acerca da regularidade das quebras de sigilo.Wendell Beetoven discordou dessa determinação. "Acho isso indevido porque precisamos manter um certo sigilo das interceptações. O corregedor não precisa ter conhecimento das investigações que estão em curso. Na minha opinião, ele só deve agir em caso de falha do promotor", alegou.Para o promotor criminal, esse relatório mensal pode fazer com que "pessoas que não fazem parte de um processo tomem conhecimento dele". "Para se ter uma ideia, nós promotores não costumamos nem mesmo comentar nossas interceptações com outros colegas. Ainda mais em uma situação como essa, em que o corregedor vai ter conhecimento de tantas interceptações. Acho arriscado uma pessoa só ter conhecimento de tudo". Mesmo assim, Wendell Beetoven disse que assim que a resolução for publicada vai cumprir o que for determinado nela.Em agosto do ano passado, opublicou uma matéria sobre o Guardião, a Central de Comutação Digital que pertence à Secretaria de Segurança Púbica e Defesa Social (Sesed), equipamento que faz interceptações telefônicas. No texto foi questionado se a interceptação telefônica é segura ou falha.A primeira resposta é que o Guardião é infalível, ou seja, que o sistema estatal, nesse caso, é inviolável. Isso se levarmos em conta os rigores da Lei federal e de um provimento expedido pelo então corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Cristóvam Praxedes, no ano passado.Esse provimento, inclusive, foi elaborado para disciplinar as autorizações judiciais para iniciar interceptações telefônicas, pois, conforme denunciou o Ministério Público, um número exagerado de interceptações foi autorizada sem a devida motivação.A Lei 9.296/96 diz, em seu artigo 2º, que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; ou quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; ou se o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.Só quem pode pedir a interceptação ao juízo é uma autoridade policial ou um representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução processual penal. Mas, em qualquer caso, "deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados".As gravações que não interessarem à investigação como prova devem ser inutilizadas por decisão do mesmo juiz que a autorizou ainda durante o inquérito. "Já as que interessam devem ser detalhadas em relatórios e enviadas ao juiz. Toda ligação é registrada e codificada para evitar fraudes", explica o promotor Wendell Beetoven.A Lei federal também cita que é "crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei". A pena para quem descumprir a lei é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.